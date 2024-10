Onderzoek tijd! Dit willen we wél in een huurauto en dit vooral niet!

Vrijdagmiddag is een ideaal moment om weer eens een onderzoekje te bespreken. De vakantietijd zit erop en we dromen alweer van de komende vakanties. Dan gaan we natuurlijk het liefste met de trein, maar mocht je per ongeluk toch het vliegtuig pakken, dan huur je misschien ter plaatse wel een auto.

Die huurauto die moet misschien wel zo goedkoop mogelijk, misschien heb je juist een bepaalde klasse voor ogen, maar uit de Rental Car Satisfaction Study van JD Power blijken toch wel wat interessante zaken. De studie is gedaan in Noord-Amerika, maar als we naar de resultaten kijken klinken die ook voor onze markt niet zo heel gek.

Dit willen we niet in een huurauto

Nou is het onderzoek van JD Power, zoals al hun onderzoeken, gericht op klantvertrouwen. Wat blijkt? De klant die het autoverhuurbedrijf de hoogste score geeft voor vertrouwen komt graag terug bij dat bedrijf. Nou open deur. Maar wat zijn dan de afknappers?

Nou autohuurders willen geen ingewikkelde voertuigen. Gewoon instappen en wegrijden. Daarom gaan wellicht ook al die EV’s eruit bij de autoverhuurbedrijven. Mensen hebben thuis vaak gewoon een brandstofauto en willen gewoon bekende en simpele techniek in hun huurauto.

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 53 procent van de klanten het makkelijk vond om de functies en voorzieningen in hun huurauto te bedienen. Aangezien auto’s de laatste jaren eerder complexer worden dan eenvoudiger is dat nog wel een dingetje. Als je alles via een scherm moet bedienen (Tesla bijvoorbeeld) dan is het niet relax een autootje huren. Je bent moe van de reis en wil instappen en wegrijden.

Dit willen we wél in een huurauto

Wat willen we dan wel? Het liefste willen we gewoon een specifiek voertuig kiezen. Dus niet een Fiat 500 aanklikken en dan op het vliegveld een Panda of een Hyundai i10 krijgen.

En we willen dus eenvoudige techniek die we na een vermoeiende vlucht en met een jetlag gewoon begrijpen. Dat is ook duidelijk terug te zien in de resultaten van het onderzoek, aldus JD Power. Bedrijven die dit goed op orde hebben staan stukken hoger in de ranglijst.

Aansluiten op behoefte

Vertrouwen bevordert loyaliteit en zorgt voor een betere reputatie, zegt Azari Jones, hoofd van de autoverhuur afdeling van JD Power.

Wanneer klanten het gevoel hebben dat een bedrijf echt gericht is op hun behoeften en een naadloze ervaring biedt, is de kans groter dat ze dat merk vertrouwen en er herhaaldelijk voor kiezen. Azari trapt voor het gemak nóg een open deur in.

Rangschikking

Welke bedrijven moet je dan zijn? Nou volgens het onderzoek in ieder geval niet bij de grote jongens als Hertz en Avis. Op nummer één staat National Car Rental met 736 punten, wat gek genoeg weer een dochter is van de nummer twee Enterprise Rent-A-Car. Qua punten scoort die ook netjes met 729. Op nummer drie staat pas de eerste echte grote speler, Sixt. Die scoort 708 punten.

Voor de referentie, de gemiddelde score over de gehele branche is 688. Om tot deze scores te komen is er naar zeven kernaspecten gekeken, in deze volgorde van belangrijkheid.

Gemak van huren, ophalen/inleveren, mate van vertrouwen, voertuig, personeel, waar voor je geld en digitale hulpmiddelen. Aan het onderzoek deden 8.379 zakelijke reizigers en vakantiegangers mee die het afgelopen jaar (aug 2023 – juli 2024) op een luchthaven een auto huurden.

Hoe ervaren jullie de service bij een auto huren, is het onderzoek naar jullie mening ook relevant voor onze markt? Huur je vaak een auto, of alleen bij bruiloften en partijen? Zijn jullie echte Hollanders die voor het goedkoopste autootje in het aanbod gaan, maakt niet uit wat als het maar vier wielen heeft? Laat het weten in de comments.