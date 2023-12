Dit is de goedkoopste Porsche 928 van Marktplaats

Uiteraard is de goedkoopste Porsche 928 van Marktplaats ook de duurste. En dit keer niet omdat het de enige is…

Er zijn veel auto’s die ik nog een keer wil hebben en er is te weinig tijd en geld om ze allemaal te kopen. Maar de Porsche 928 staat wel ergens op zo’n lijstje. Onlangs heb ik weer even de zeldzame tijd gehad om content te bingen op Youtube. Na het verslaan van het algoritme dat mij continu probeert de politieke ideeën te voeren waar ik toch al (soort van) achter sta, kom ik dan al rap in het veel leukere stukje van de webz terecht. Dat stukje dat gaat over auto’s…even voor de helderheid.

En ja, nu wil ik dus weer een Porsche 928 hebben. Als 944-eigenaar niet zo gek natuurlijk. Het is gewoon twee keer een 944 in vele opzichten. De 944 is zeg maar de gateway drug naar de 928. Daar begin je niet mee. Sterker nog, als je begint denk je eerder ‘nee daar eindig ik ooit’. Maar dat gebeurt dan toch, onvermijdelijk.

Want de 928, ‘landhaai’ voor intimi, is een beetje een gekke auto. Er is eigenlijk niks anders ooit geweest dat er op lijkt. Of nou ja, in zekere zin is het een soort Corvette. Alleen dan verfijnd, Duits en luxe. Maar ook extreem gecompliceerd en peperduur in onderhoud. Het is een auto die tegelijkertijd extreem indrukwekkend, mooi en goed is. Maar die tegelijkertijd ook een beetje vreemd oogt en door het kopend publiek in brede zin, nooit heel erg geliefd is geweest. Althans niet in vergelijking met andere auto’s zoals, om maar wat te noemen, een Porsche 911.

Zo was de 928 veelal een sneu leven beschoren. Nadat drugdealers ze kochten in de jaren ’80, vielen ze later vaak in verkeerde handen. Brave burgervaders, prima mensen, maar zonder het disposable income om de auto lekker te onderhouden. Waardoor dingen stuk gingen. Die peperduur zijn om te maken. Waardoor niemand anders zijn vingers er meer aan durfde te branden. Wat zorgde dat de waardes van de auto’s nóg sneller kelderden dan de 928 de 250 aantikte op de ‘Bahn.

Resulterend in auto’s die financieel feitelijk total loss waren. Een vicieuze cirkel en bodemloze put. Alleen aantrekkelijk voor die mannen die ook warm worden van een vrouw die hen verteld dat ze maandelijks hun salaris aan hen moeten overmaken. We oordelen uiteraard niet, to each his own. We snappen het alleen ook niet per se.

Maarrrrr…Inmiddels is eindelijk alles anders. We mogen de helden die decennialang hun hebben en houden in 928-jes gestopt hebben stiekem toch dankbaar zijn. Want eindelijk, eindelijk zijn de waardes van de auto’s min of meer gestabiliseerd. Of stijgen ze zelfs een beetje. En dus, als je een goede specialist hebt voor onderhoud, kan het nu…min of meer…Als je je niet druk maakt om een gemiddeld verbruik van 1:7 en je net doet alsof je geen dertiende maand en vakantiegeld krijgt omdat je die direct over laat schrijven aan de genoemde specialist.

En dus, snel naar Marktplaats. De tijden zijn dus voorbij dat echt niemand een 928 wilde hebben, maar voor 11.500 Euro stap je al in dit project. De vorige eigenaar heeft ‘m in februari gekocht met het idee ‘m op te knappen voor de zomer. De carros is overgespoten en wat technische dingetjes zijn aangepakt. Volgens de verkoper is ‘ie voor 80 procent klaar. Wat natuurlijk hetzelfde is als de Formule 1 meteoroloog die voorspelt dat er op de racedag 80 procent kans op regen is. Reken erop dat het in realiteit zo’n 20 procent is. Het volgende is in ieder geval gedaan:

Compleet overgespoten

Grote onderhoudsbeurt

Lekkage versnellingsbak verholpen (schakelt soepel)

4x nieuwe banden (speciale maat dus zeer prijzig)

Nieuwe vlotter voor in de brandstoftank

Nieuwe gasdrukveren voor de motorkap en kofferklep

Technisch gezien is het overigens een unit uit 1981. Dat is belangrijk, want de 928 bleef érg lang in productie. Ook Porsche verdiende er namelijk geen grijpstuiver aan en is dus heel lang doorgegaan om de ontwikkelingskosten maar enigszins terug te verdienen. Een ‘vroege’ heeft voordelen en nadelen. Het voordeel is vooral dat ze vaak wat goedkoper zijn (behalve de vroege vroege), handgeschakeld zijn (maar dat is deze unit dan weer net niet) en subjectief mooier zijn. Een latere daarentegen heeft doorgaans (veel) meer pk’s en is technisch beter, omdat Porsche het vlaggenschip gestaag bleef verbeteren zoals Porsche pleegt (pleegde) te doen. Koop dan?