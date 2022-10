Autoblog Foto van de Maand – September 2022

Duits overheerst in deze aflevering van de Foto van de Maand, maar dat is helemaal niet erg.

In de Foto van de Maand-rubriek kijken we in de eerste plaats naar de foto en niet naar de auto. Dat betekent niet dat er geen leuke auto’s voorbijkomen, want een auto moet natuurlijk wel fotogeniek zijn voordat je er überhaupt foto’s van gaat maken. Het leuke is dat er altijd weer veel afwisseling in zit. Dat is deze maand niet anders.

Ons gastjurylid is deze keer @esli, de winnaar van de Foto van de Maand van augustus. Uiteraard beslist ook ons vast jurylid Eric van Vuuren weer mee. De winnaar van deze maand gaan we weer blij maken (hopelijk) met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

We beginnen traditiegetrouw met de derde plaats. Daar treffen we deze keer een Audi R8 V10, die is vastgelegd door @fotografiebenzo.

Esli: “Wie wordt nou niet blij van dit aangezicht in de achteruitkijkspiegel? De agressieve neus van de R8 is mooi vastgelegd en het gevoel van snelheid is super weergegeven. Normaliter ben ik een voorstander van een rechte horizon, maar in dit geval zorgt de ‘Dutch angle’ voor nog meer beweging in het shot.”

Machiel: “Het vooraanzicht is misschien wel de beste hoek voor deze R8 en die komt heel mooi uit de verf op deze plaat. Een rolling shot recht voren kan soms wat statisch zijn, maar dat heeft Benzo gelukkig weten te voorkomen met de scheve horizon en de juiste sluitertijd.”

Eric: “Lekker dynamisch car2car beeld van deze heerlijke supercar! Persoonlijk vind ik de kleuren iets te gesatureerd en de drukke rijbaan aan de rechterkant iets te afleidend, maar verder netjes!”

De runner-up is deze maand een plaat van een E45 5 Serie. Het leuke is: @srthellcat is niet alleen de fotograaf, maar ook de trotse eigenaar van de auto.

Eric: “Ik krijg meteen ‘Fast&Furious’-vibes bij deze setting, een heerlijke donkere parkeergarage met fijne kleuren die goed bij de auto afsteken en dan ook nog eens precies een fijn spotje op die dikke Duitser. Deze maand krijg jij mijn kudos. “

Machiel: “De foto is donker genoeg voor een sinister sfeertje, maar licht genoeg om de auto goed te kunnen zien. Precies goed dus. Dankzij de roze streep en de blauwe lak is het ook geen 50 tinten grijs-foto. Kortom: een hele lekker plaatje.”

Esli: “Ondanks de lastige lichtomstandigheden is de auto mooi vastgelegd. Door de roze accenten op de grond en muur krijg je een mooi contrast met de diepblauwe kleur van de auto.“

Dan nu de enige echte Autoblog Foto van de Maand van september 2022. Deze eer gaat naar @gitaarknul, die tijdens de Classic GP op Assen deze vette foto schoot.

Machiel: “Heerlijk actieshot van deze 911, met lekker veel beweging. De banden en het hek op de voorgrond zorgen mooi voor diepte. Pluspunten voor de compositie, met een donkere voor- en achtergrond en daartussen een lichte strook. Sowieso zit er lekker veel contrast in deze foto. Alles klopt wat mij betreft!”

Erik: “Wat een goeie ‘meetrekker’ is dit! Een perfect voorbeeld om te laten zien dat 100% scherpte niet altijd nodig is en je met deze beweging veel meer dynamiek kan tonen dan wanneer alles 100% scherp zou zijn. De nabewerking past ook goed bij het jaartal van de Porsche, subtiel maar krachtig.”

Esli: “Prachtige foto van een prachtige auto, het kleurgebruik is niet te opvallend maar laat de auto mooi uitkomen. Doordat er gebruik is gemaakt van een panning shot wordt de snelheid van de auto geaccentueerd. Daarbij heb je een goed gevoel van diepte door dat de bandenstapel is gebruikt als voorgrond. Deze kan zo aan de muur!“

@gitaarknul pakt dus de welverdiende winst en krijgt een Kamera Express-bon ter waarde van €100 thuisgestuurd.

Wil je ook kans maken op de titel Foto van de Maand én een cadeaubon ter waarde van €100? Upload dan vooral je foto’s op Autoblog Spots!