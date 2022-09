Autoblog Foto van de Maand – Augustus 2022

In deze editie van de Foto van de Maand strijden een aantal unieke plaatjes om de overwinning.

Het was afgelopen maand volop zomer, dus dat is bij uitstek de periode om auto’s te fotograferen. Uiteraard zetten we de mooiste en meest interessante foto’s die geüpload zijn op Autoblog Spots weer in het zonnetje. De winnaar gaat er vandoor met een Kamera Express-waardebon van €100.

Naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren en ondergetekende, doet ook Sebastiaan (a.k.a. @bysebas) zijn zegje. Dit privilege heeft hij te danken aan het feit dat hij vorige maand de overwinning pakte. Zodoende mag hij nu plaatsnemen in de Foto van de Maand-jury.

Op de derde plaats treffen we een oude bekende aan. @Row1 weet zich weer eens in de top drie te werken met een hele gave fotoshoot. Hij mocht zich uitleven met een reeks Alpina’s op een verlaten vliegveld.

Machiel: “Auto’s en vliegtuigen is altijd een vette combinatie. Het risico bestaat dat het vliegtuig de show steelt, maar de Alpina steekt hier mooi af tegen de donkere onderkant van het vliegtuig. Daardoor wordt het oog toch naar de auto getrokken. Het vliegtuig steekt op zijn beurt weer lekker af tegen de achtergrond.”

Sebastiaan: “‘Rowan hebben we al een paar keer voorbij zien komen met zijn prachtige plaatjes. Ook deze keer slaat hij de plank niet mis. Een prachtige compositie, waarbij het vliegtuig er ook nog helemaal op staat. Rowan heeft mooi gebruik gemaakt van ‘the rule of thirds’ en dat verdient zeker een plek in de top 3!“

Eric: “Een bekende terugkerende fotograaf die ook deze maand weer een mooie serie heeft ingezonden. Alhoewel de serie op zichzelf heel sterk is, vind ik dit beeld persoonlijk wat minder… maar dat komt wellicht meer door de verhouding tussen auto/vliegtuig. Het springt er voor mijn gevoel nu nét niet uit.”

Het was afgelopen maand volop zomer, dus een cabrio mag eigenlijk niet ontbreken. Die ontbreekt ook niet want @carsbysebas wist ons te verblijden met een toffe serie van een R8 V10 Spyder. Sebastiaan is toevallig ook ons gastjurylid, maar we hebben hem natuurlijk niet zijn eigen foto’s laten beoordelen. Dat zou een beetje neigen naar belangenverstrengeling. Daarom alleen het oordeel van de andere twee juryleden:

Eric: “Wat een waanzinnige cleane plaat! Heerlijk hoe rustig alles is, maar door de juiste vlakverdeling je oog toch perfect naar de R8 Spyder getrokken wordt. Complimenten ook voor de nabewerking, de verzadigde kleuren dragen veel bij aan het algehele gevoel.”

Machiel: “Een prachtig voorbeeld van ‘less is more‘. Een strakke wolkeloze lucht, een egale donkere voorgrond en in het midden een Audi R8. De vierkante vormen van het hek passen ook heel mooi in deze geometrische compositie. Dit zou een prachtig stukje wanddecoratie zijn in de betere Scandinavische huiskamers.”

Geloof het of niet, maar voor de tweede maand op rij treffen we een Porsche 991 GT3 RS op nummer één. Deze keer is het @esli die de winnende foto maakte.

Eric: “Wat een waanzinnig licht! Zulk hard tegenlicht en dan nog zulke fijne contrasten is echt top gedaan door de fotograaf. Door het gebruik van een wijdere lens wordt die achterkant nog dikker, zonder dat het afdoet aan het ontwerp van de dikke Duitser. Slim dat de achterlichten aanstaan, waardoor de auto nog net iets meer loskomt van z’n achtergrond. Super gedaan!”

Sebastiaan: “Als fotograaf werk je altijd met licht en schaduw. Hier heeft Esli uitstekend gebruik van gemaakt. Het contrast van het gebouw in combinatie met de felle zon zorgt ervoor dat deze foto er echt uit springt. Ook de kleuren zijn prachtig, een welverdiende eerste plaats!”

Machiel: “Geen voor de hand liggende plek om een auto neer te zetten bij een laagstaande zon, maar dat maakt dit juist een unieke foto. Ondanks het feit dat de auto half opgeslokt wordt door de schaduw kun je toch in één oogopslag een GT3 RS herkennen. De lichtval op de auto is echt heel mooi. Topfoto!”

We mogen Esli dus feliciteren met de overwinning deze maand. We zorgen dat er een Kamera Express-cadeaubon zijn kant op komt!

Wil je ook kans maken op de titel Foto van de Maand én een cadeaubon ter waarde van €100? Upload dan vooral je foto’s op Autoblog Spots!