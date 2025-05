Autoblog Garage: afscheid Mazda 6 Sportbreak van Loek

Match made in heaven? Het mocht niet zo zijn voor de Mazda 6 Sportbreak van Loek in de Autoblog Garage.

Poeh, waar gaan we die eens beginnen. Gewoon de pleister eraf trekken? Doen we. Ik heb mijn Mazda 6 verkocht. En ik ben het eens met de lezer die denkt: nu al? Want ja, dit is de auto die ik veruit het kortste heb gehad. Van mijn drie in totaal, maar soit.

Mazda 6 Sportbreak verlaat de Autoblog Garage

Ik kan nu heel rationeel gaan doen over dat ik diesel toch niet de beste uitkomst vond, maar dat is niet volledig waar. Het karakter van een dieselauto snap ik volkomen en is in mijn tumultueuze periode van lang forenzen zelfs heerlijk geweest. De Mazda 6 is een schitterend mooie auto. Dat blijft zo. Deze uitvoering, ook prachtig. Blijft ook zo. Hij zat lekker, reed lekker, deed prima wat ‘ie moest doen en rationeel had ik er eigenlijk niks over te klagen. Gewoon een prima auto.

Maar ben ik rationeel? Nee. Absoluut niet. En dan wordt duidelijk dat een auto toch moet klikken. Wij autofanaten zijn gekke wezens die de domste keuzes kunnen maken voor de domste redenen en alsnog onder het mom ‘gevoel’ kunnen zeggen: ja, maar ik wil dit gewoon. Dat was deze Mazda. Ik vind het een mooie auto en uitvoering en het gevoel zei: ja, dit moet je doen. Om vervolgens eigenlijk na een paar maanden al in hetzelfde schuitje te zitten als Henny Vrienten: is dit alles?

Snelle keuzes

Was dat financieel slim? Kom ik zo even op terug. Is het de goede keuze? Kun je over twisten. Had ik hem überhaupt moeten kopen? Misschien wel, misschien niet. Wat ik bedoel te zeggen: dit maakt allemaal niks uit. Ik kwam erachter dat ik niks meer voor de auto voelde. Als autoliefhebber speelt dat gevoel altijd mee. Ik was recent uit verveling eens de waardes van een paar auto’s in de gaten aan het houden en kwam tot de conclusie: het leven is te kort om door te blijven rijden in een auto waar je over twijfelt. Waarom je twijfelt kun je lang of kort over zijn, maar dat je twijfelt is dan een feit. En aan het einde van de dag forceert niemand je om een auto te houden. Lang verhaal kort: ja, ook ik vind het wat snel om de Mazda nu al weer door te verkopen. Maar het voelde alsof het de juiste keuze is.

En hoe snel kan het gaan: ik denk dat de keuze om voor verkoop te gaan en de daadwerkelijke verkoop precies vier dagen uit elkaar hebben gezeten. Vandaar dat ik de Marktplaats-advertentie ook niet op de site heb kunnen zetten, want zo snel ging het. Voor goed geld verkocht, afgesloten en eigenlijk direct geen spijt. Ja, ik blijf erbij dat het een mooie auto is. Maar een auto moet meer zijn dan dat.

Afscheid

Om het toch even samen te vatten: ik heb de Mazda 6 Sportbreak in september 2024 aan de Autoblog Garage toegevoegd, en nu in mei 2025 (één dag na mijn verjaardag nota bene) is hij verkocht. Een slordige negen maanden, waarin ik er 18.000 kilometer bij heb gezet. Zou je dit extrapoleren, dan zou diesel wellicht uit kunnen. Maar terug naar benzine (want dat wordt het, spoiler alert) is eigenlijk de betere keuze gebleken voor mij, dus ook dat speelde mee. De één zweert bij diesel, de ander wil er niks mee te maken hebben: ik zweef er een beetje tussenin.

Het kostenplaatje is ook relatief gunstig. Ik heb de auto gekocht voor 5.700 euro. De combinatie van veel rijden en weinig tijd heeft ervoor gezorgd dat de kosten-batenanalyse qua verbruik en wegenbelasting op zich gunstig is, maar het bedrag dat je maandelijks naar de fiscus overmaakt is wel echt bizar hoog. In mijn tijd heeft er één keer klein onderhoud plaatsgevonden met daarvoor één keer een apk. Dat kostte in totaal zo’n 250 euro. Er is maar één keer mechanisch euvel geweest en ook al was de timing zo knudde als je het gaat krijgen (het gebeurde in het Verenigd Koninkrijk), de fix was dankzij een totaalbedrag van 134,50 euro best te overzien. En de verkoop? Hij is meegenomen voor 5.850 euro. Kosten om de auto draaiende te houden (wegenbelasting, diesel, verzekering) moet je niet wegzetten, maar als je dat even rekent qua ‘kosten die elke auto heeft’, heeft het mij weinig gekost om een jaartje Mazda te rijden.

Plus en min

Nog even beknopt op een rij wat er goed en slecht is. Goede punten zijn:

Prijs-kwaliteit, je krijgt veel auto voor je geld, ook bijvoorbeeld qua opties

Uiterlijk, het is een tof getekende auto;

In mijn geval specifiek, de uitvoering: de grote velgen, voorspoiler en pindakaas-interieur creëren een hele gave auto;

Probleemloos dieselen qua ‘gedoe’ (de 6 is Euro 6-goedgekeurd en mag dus nog overal naar binnen, zonder AdBlue);

Zuinig, niet zo zuinig als Mazda zegt maar met een verbruik van zo’n 1 op 20 mag ik ook niet klagen;

Enorme station: je vergeet het bijna, maar het praktische gemak van een stationwagon heb ik toch vaak kunnen gebruiken;

Ruimte an sich, zitpositie is heerlijk en je kan zelfs als bonenstaak zo zitten dat er nog iemand achter je past.

Dingen waar ik als potentiële Mazda 6-koper rekening mee zou houden:

De benzinemotoren zijn uiterst betrouwbaar, met de diesel is verleden en gebruik belangrijker. Het kan goed gaan, maar weet wat de eventuele pijnpunten zijn;

Roest teistert helaas ook deze auto als je niet uitkijkt. Vooral als er vuil in je wielkasten blijft hangen en je steenslag niet aanstipt. Blanke lak wil nog wel eens loslaten, ook op de velgen;

Mazda wordt wel eens ‘premium’ genoemd, maar in mijn optiek valt dat tegen. Het is niet verschrikkelijk, maar ik vond het ook niet denderend qua hoe alles aanvoelt;

Scherm is oud, software is matig, kaarten kun je nog updaten maar eigenlijk wil je gewoon een ander scherm. En dan moet je weer selectief zijn, anders werkt de iDrive-achtige knop niet meer (en dat werkt erg fijn);

Rijeigenschappen zijn prima voor een auto van dit formaat, maar een strepentrekker is het niet en de vering is soms wat stug. Heeft vaak ook te maken met de grote velgen, maar die dragen wel weer bij aan hoe strak de auto is qua uiterlijk.

Heb ik dan een fout gemaakt door voor de Mazda 6 te kiezen? Ik vind van niet. Ik ben van de garde ‘leren door te doen’. Liever door ervaring erachter komen dat iets fout is dan het nooit weten omdat je het niet deed. Ik weet nu hoe het is om te leven met een Mazda 6. Seen it, been there, done that. Ik vind het geen fout, meer een leermoment. Helemaal als je beseft dat ik vrijwel al mijn geld heb teruggekregen. En oh ja, wellicht dat een zeer late 6 Sportbreak, in Soul- of bordeauxrood met de 2.5 liter Skyactiv-G met 194 pk, ooit nog de juiste snaar gaat raken.

En nu?

Dan de vraag die altijd gesteld wordt: wat komt er na de Mazda 6 Sportbreak in de Autoblog Garage? Welnu, de Mazda is dus op sommige fronten best bevallen, met een gezonde portie gemis van de Golf GTI die ik hiervoor had. Het is serieus in mij opgekomen om weer een goede V GTI te vinden, maar dat is optioneel iets leuks als hobbyauto (ja, dat roep ik al jaren inmiddels maar dankzij de nieuwe daily moet dat eindelijk lukken). Ik denk dat de opvolger perfect doet waar de Golf goed in was, samen met de dingen die mij bevielen aan de Mazda. Gratis hints: hij is Duits (geen BMW), estate en benzine. Binnenkort meer!

