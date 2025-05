Hoera! Mercedes V8 heeft toekomst en voor het hele gamma

Mercedes gaat toch door met de V8 en houdt de motor niet alleen voor de topmodellen.

Gegokt en verloren, zo kan je de Mercedes-AMG C63 E-Performance wel een beetje beschrijven. Op papier heb je niks te klagen met een 680 pk sterke combi van benzine en elektriciteit, maar de uitvoering (aan een viercilinder hangen) viel wat tegen. En dit keer niet alleen namens de roepende zelfbenoemde puristen op het internet, maar ook volgens kopers. De C63 is toch wel een beetje een flop. Kennelijk was die V8 toch meer in trek dan het merk doorhad, AMG had verwacht dat elektrische modellen ook wel zouden werken.

AMG V8

De V8 is natuurlijk nog niet helemaal verleden tijd. In de G63, SL, AMG GT63 tweedeurs én vierdeurs en de S63 bestaat ‘ie nog, in het geval van die laatste twee ook met elektrohulp. Mercedes had ook wellicht een beetje verwacht dat ze op die manier langzaam konden uitfaseren en te gaan focussen op EV’s. Maar dat valt tegen, ook omdat je van de EU nog een paar jaar krijgt.

En dat is goed nieuws, want tegen Car & Driver vertelt AMG-baas Michael Schiebe dat de V8 nog toekomst heeft in de sportieve modellen van Mercedes. In meer dan alleen het huidige aanbod en lang niet allemaal hybride. Da’s goed nieuws. Want het betekent dat de V8 dus het gewoon nog een gezond jaartjes volhoudt. In vele toepassingen, want een CLE 63 met V8 staat dus ook nog in de coulissen. Ook wordt duidelijk dat de aankomende Taycan-rivaal van Mercedes niet een vervanger wordt voor de AMG GT 4-door op benzine. Die zou dus ook nog toekomst hebben. Eveneens wellicht zonder hybride.

Volgens Scheibe is het simpel: klanten willen die V8 nog steeds erg graag. Mercedes ziet het en luistert. Uiteraard naast het doorontwikkelen van het AMG.EA platform om ook nog met elektrische auto’s te komen. Het wordt gewoon een collectie van van alles. Of de C63 met V8 nu alsnog terugkeert is nog steeds niet bekend.