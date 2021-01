Autoblog Garage: Audi S3 (8V) introductie - Autoblog.nl

Daar is ‘ie dan. De opvolger van mijn vorige auto en nieuw in de Autoblog Garage. En het is: een Audi S3!

Nog nooit heb ik zolang nagedacht over een leuke opvolger van mijn Mazda MX-5 (ND). Als tussenauto had ik een E46 318ci om eens rustig na te denken wat ik nu eigenlijk wilde. Meer comfort, het moet snel zijn en dat in combinatie met een ingetogen uiterlijk. Hoewel ik altijd fan ben van een coupé en sedan vorm, betrapte ik mezelf erop dat de krappe kofferbak van dit soort auto’s me irriteerde. Je kunt er in de lengte vaak genoeg in kwijt, maar met een hatchback is het gewoon makkelijker je zooi achterin gooien. Om het maar even zo te zeggen.

Op de Autoblog redactie zijn we fan van achterwielaandrijving, het liefst in combinatie met een mooie motor. Geen wonder dat het merk uit Beieren altijd goed vertegenwoordigd is in de Autoblog Garage. En ja, een BMW M140i (al dan niet met xDrive) behoorde tot de mogelijkheden. Toch wilde ik eens wat anders. Het stond in elk geval vast dat het iets compacts moest zijn.



Net als dat ik ooit een uitstapje maakte naar het merk Mazda, maak ik nu de stap naar Audi. Nieuw in de Autoblog Garage is deze Audi S3 (8V) uit 2014! Met name het mooie interieur is voor mij een belangrijke factor geweest om een S3 te verkiezen boven een Golf R. Ik pak er meteen veel “eerste keren” mee. Mijn eerste auto met vierwielaandrijving, eerste auto met een turbomotor en überhaupt mijn eerste Audi. De prijzen van deze generatie S3 lopen nogal uiteen en variëren tussen de 26.000 euro voor een exemplaar met wat missende opties, tot 35.000 euro voor eentje met alles erop en eraan. Rond dat bedrag ga je ook de facelift tegenkomen en vanaf daar kunnen de prijzen flink oplopen.

Waarom een S3?

De keuze voor een S3 heeft met een aantal redenen te maken. Het model spreekt me aan, omdat het uiterlijk geen rauwe kantjes kent en daardoor ook mooi op leeftijd raakt. Saai, zullen sommigen van jullie misschien denken. Ik vind het wel prima, zeker in combinatie met het feit dat de S3-badge achterop mist. De eerste eigenaar heeft destijds gekozen om de auto af-fabriek zonder S3-badge te laten leveren. Een keuze die mij wel ligt, want het maakt de auto lekker clean van achteren.

Verder is de derde generatie EA888 een tamelijk betrouwbare motor die zich eenvoudig laat kietelen. Even goed opletten dat al het onderhoud netjes is gedaan en dat de boel droog is. Gelukkig was dat bij deze S3 allemaal keurig in orde. Een derde is dat de S3 echt een goed sturende auto is. In de Audi S3: rijtest en video van 2013 kwam al een enthousiast verhaal naar voren van Wouter. En in dat verhaal kan ik me zeker vinden. De Audi voelt lichtvoetig aan, waardoor je hem lekker in een bocht kunt gooien. En dankzij vierwielaandrijving (haldex) heb je bakken met grip. Van een duw in je rug kun je niet echt spreken. Je merkt duidelijk dat het prestatiepotentieel in eerste instantie zoveel mogelijk van voren moet komen, pas daarna gaat de achterkant er zich mee bemoeien. Veilig, maar niet spannend of zo.

Daarnaast was ik echt weer toe aan een relatief moderne auto. Een youngtimer heeft meer karakter, zeker waar. Toch vind ik het erg fijn om weer een auto te hebben die niet piept en kraakt en je in alle comfort (en snelheid) van A naar B brengt.

Dit exemplaar

Via de My Audi app kun je aan de hand van het chassisnummer de gekozen opties en zelfs de configurator foto’s terugvinden van de specifieke auto. Altijd leuk voor ons petrolheads om dat ’s avonds met een bakkie koffie rustig door te nemen. Ik ben voor dit exemplaar gevallen vanwege de kleur en een aantal opties. Deze Gletsjerwit metallic Audi S3 is onder meer uitgevoerd met Adaptive Cruise Control (ACC), het B&O audiosysteem, een open dak en parkeerhulp plus met achteruitrijcamera. Allemaal zaken die het leven net wat prettiger maken. Een pluspunt wat mij betreft zijn de analoge klokken. Pas met de facelift kwam het optionele Audi Virtual Cockpit. Stiekem vind ik die twee ‘ouderwetse’ klokken mooier dan zo’n scherm voor je neus. Nieuwer is niet altijd beter, aldus uw auteur.

Over ouderwets gesproken. Het uiterlijk ziet er wat mij betreft nog oké uit. Het interieur en dan met name het MMI Plus systeem is wel op leeftijd geraakt. De wens is om Apple CarPlay/Android Auto op het scherm te toveren en dat kun je tegenwoordig mooi retrofitten op een bijna onzichtbare manier.

Audi heeft met deze generatie A3 voor een minimalistisch interieur gekozen. Je hebt een scherm (dat je in het dashboard kunt laten ‘verdwijnen’) en daaronder een reeks knoppen. Van een touchscreen is geen sprake. De bediening verloopt via de knop in de middenconsole. Wel weer grappig is het schrijven van letters op de bedieningsknop om een adres voor de navi in te voeren. Dat werkt niet slecht, maar tijdens het rijden is dat geen doen natuurlijk. Ik vind het interieur van de A3 8V in elk geval een stuk mooier oud worden dan een vergelijkbare Mercedes-Benz A-klasse, om maar een concurrent te noemen.

Een vereiste in mijn zoektocht was een automaat, deze S3 is uitgerust met de S-tronic. Deze bak met dubbele koppeling laat de S3 in slechts 4,9 seconden naar 100 km/u sprinten. Waarden die anno 2020 nog altijd een dikke prima zijn. De topsnelheid ligt naar goed Duits gebruik op 250 km/u. Zelf schakelen kan met de flippers achter het stuur, al krijg je hier niet de volledige vrijheid in bij de Volkswagen Group. Redline is echt redline en de auto zal altijd voor je opschakelen, of dat je nu wilt of niet. Ik woon niet naast een circuit, dus daar zal ik me niet aan irriteren.

Deze auto heb ik gekocht met een nieuwe APK en er is een servicebeurt uitgevoerd. De S3 zou er dus weer even tegenaan kunnen. De hot hatch staat op vier Continental zomerbanden 225/40 R18 banden uit 2019. Daar blijven ze ook gedurende winter op rollen. Gezien het milde winterweer en het feit dat de auto zeker niet dagelijks nodig is lijkt me dat een logische keuze.

De volledige specificaties van mijn Audi S3:

Motor: 2.0 TFSI quattro

Vermogen: 300 pk bij 5.500 tpm

Koppel: 380 Nm tussen 1.800 en 5.500 tpm

0-100 km/u: 4,9 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Leeggewicht: 1.430 kg

Verbruik: –

De auto is in 2019 geïmporteerd vanuit Duitsland naar Nederland. De eerste Nederlandse eigenaar heeft er zo’n 20.000 kilometer en ruim een jaar in gereden. De teller staat nu op zo’n 101.000 kilometer. Waar de auto was gekocht, werd ‘ie ook weer ingeruild op een Porsche Macan. Prima, want nu mag ik me trotse eigenaar noemen. Persoonlijk heb ik geen angst voor geïmporteerde voertuigen. Sterker nog, de meeste auto’s die ik heb gehad komen van buiten Nederland. Als het verhaal klopt, de documentatie aanwezig is en geen extreem laag rest BPM-bedrag ziet is er in mijn ogen nergens om bang voor te zijn.

Wittebroodsweken

De Audi S3 is nu een paar weken onderdeel van de Autoblog Garage en ik ben nog altijd zeer tevreden met de keuze die ik heb gemaakt. Uiteraard zit ik nog midden in de wittebroodsweken. Na verloop van tijd komen vanzelf (kleine) irritaties naar boven. De auto is aangeschaft voor de lange duur en ik hoop enkele jaren van deze hot hatch te kunnen genieten. Updates met betrekking tot de auto zitten zeker al in mijn hoofd. Suggesties, vragen en/of opmerkingen kunnen in de comments!