Zoveel minder benzine, diesel en LPG tankten we in 2020 - Autoblog.nl

Door de coronacrisis zijn we met z’n allen meer gaan thuiswerken in 2020, tankten we daardoor ook minder?

Vorig jaar waren er twee grote thema’s die het leven van praktisch iedere autoliefhebber diep hebben geraakt. We hebben het natuurlijk over 100 km/u rijden op de snelweg en het coronavirus. Door dat laatste zijn we met z’n allen een stuk meer gaan thuiswerken, met minder auto’s op de weg tot logisch gevolg.

Je denkt er misschien niet meteen aan, maar beide thema’s zijn nogal desastreus voor tankstations. Minder auto’s betekent immers minder brandstofverbruik. En als je slechts honderd mag rijden in plaats van honderddertig, gebruik je automatisch ook een stuk minder brandstof. BOVAG analyseerde daarom de cijfers van het CBS, om te kijken welke impact dit had op tankstations.

Om te beginnen met die cijfers; die zijn nog niet volledig. Alleen de eerste tien maanden zijn al bij het CBS bekend, november en december heeft BOVAG dus nog niet mee kunnen nemen. In die tien maanden van 2020 tankten we iets meer dan 10 miljard liter brandstof, ofwel 1,4 miljard liter minder dan in de eerste tien maanden van 2019. Dat komt neer op 12 procent minder brandstof.

Diesel werd in de eerste tien maanden van 2020 het meest getankt, met 5,8 miljard liter. Dat is alsnog elf procent minder dan dezelfde periode in 2019. Benzine daalde met 13,5 procent naar 4,1 miljard liter. LPG stelde in 2020 amper iets voor, met 170 miljoen liter. Dat was 15 procent minder dan in 2019.

De maanden juli, september en oktober waren de beste maanden voor de tankstations sinds het coronavirus. Normaliter tanken we met z’n allen namelijk een miljard liter brandstof per maand. Sinds de pandemie, gebeurde dat alleen in die drie maanden. April was de rampmaand van 2020 voor de tankstations. Toen tankten we met z’n allen 818 miljoen liter, een jaar eerder was dat nog 1,2 miljard liter. BOVAG verwacht dat we in 2020 zo’n 12 miljard liter hebben getankt, het laagste niveau in dertig jaar tijd.

Foto: Porsche van @HHItalia, via Autojunk.nl.