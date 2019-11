Wat je moet weten over deze boxer van BMW

Even inzoomen op de krachtigste BMW-boxermotor aller tijden.

Eerder dit jaar presenteerde BMW Motorrad de Concept R 18 tijdens Concorso d’Eleganza Villa d’Este. De motorfiets zelf heeft een bad-ass uiterlijk en in dit artikel zoomen we in op de krachtbron van het concept.

Dat is een tweecilinder boxermotor en niet geheel toevallig de krachtigste die BMW ooit gemaakt heeft. Het blok heeft een inhoud van 1.802 cc en levert 91 pk bij 4.750 tpm. Er is sprake van een boring van 107,1 mm en een slag van 100 mm. Het maximale koppel van 158 Nm (wat echt behoorlijk is voor dit type motor) is al vanaf 3.000 tpm volledig aanspreekbaar. Onderin is er al voldoende kracht te bespeuren. Tussen 2.000 en 4.000 tpm heb je namelijk al 150 Nm beschikbaar.

De boxer ligt verticaal in een aluminium behuizing en weegt 110.8 kg. Ondanks zijn klassieke voorkomen is het een moderne motor met moderne techniek. Het blok heeft vier kleppen en een dubbele ontsteking. De boel blijft goed op temperatuur dankzij lucht- en oliekoeling. De motor komt met een zesversnellingsbak inclusief anti-hopping. Dit laatste voorkomt dat het achterwiel gaat slippen als je sportief aan het terugschakelen bent.

Het blok speelde niet alleen rol bij de ontwikkeling van de Concept R18. Ook Concept R 18 /2 en de custom bikes “The Departed” van ZON en “Birdcage” van Revival Cycles beschikken over de tweecilinder boxermotor.