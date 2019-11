Dit is hoe Circuit Zandvoort er straks uit komt te zien

De planning voor de Dutch Grand Prix, die over zes maanden van start gaat, is natuurlijk vrij krap.

Bouwbedrijf VolkerWessels laat er dan ook geen gras over groeien. Alle tegenwerking ten spijt is de verbouwing nu in volle gang.

Wouter was vorige maand al ter plaatse om het een ander uit te leggen over de verbouwing. Dankzij nieuw beeldmateriaal van het bouwbedrijf kunnen we nu een overzicht zien van hoe het verbouwde Circuit Zandvoort eruit komt te zien.

De meest spraakmakende aanpassing is natuurlijk de Arie Luykendijkbocht, die een kombocht wordt met een hellingshoek van maar liefst 18 graden. Zoals op de beelden te zien is, zal de Hugenholtzbocht eveneens een kombocht worden, hoewel ietsje minder spectaculair. Daarnaast wordt de baan breder gemaakt en wordt in totaal meer dan de helft van de deklaag vernieuwt.

Uiteraard moet het circuit ook de enorme toestroom aan mensen straks aankunnen. Om de schare Max-fans het circuit op te loodsen worden er daarom om te beginnen twee nieuwe prefab voetgangerstunnels van 40 meter geplaatst. Er komt ook een compleet nieuw medisch centrum in de vorm van een houten prefab gebouw.

Ook het pitsgebouw wordt uitgebreid met een 1-laagse aanbouw van 8 meter breed en 150 meter lang. Het dak hiervan zal straks dienst doen als VIP-tribune. Daar kunnen we straks bijvoorbeeld onze koning zien zitten. Verder komt er een nieuw paddockterrein om plaats te bieden aan het hele circus.

Om dit alles te realiseren hebben de bouwvakkers nog zo’n zes maanden de tijd, aangezien de race op 3 mei op de kalender staat. Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk, maar de Nederlandse Grand Prix begint nu toch echt vaste vormen aan te nemen.

Bron: VolkerWessels