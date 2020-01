Autoblog Garage: DS7 introductie

Tijd voor iets heel anders. De aanwinst in de Autoblog garage is anders dan wat er tot nu toe is geweest.





Het merk DS had enkele jaren geleden een bliksemstart met de DS3. Alle reden voor de Fransen om het merk los te trekken van moeder of zuster Citroën. De geschiedenis laat zien dat niet iedere spinoff van een bestaand merk succesvol wordt, maar anderzijds is het wel een manier om grote stappen te zetten qua groei. De tijd zal leren hoe het DS vergaat.

Dit is de eerste echte DS, een DS die niet gebaseerd is op een auto van dat andere merk wat ik niet zal noemen. Maar het is Citroen. Uiteraard wordt er onderhuids wel van het platform gebruik gemaakt van de Peugeot 3008/5008 en dat nu ook bij Opel wordt ingezet.

Een indrukwekkende verschijning

Over het uiterlijk valt altijd te discussiëren, maar de DS7 is zondermeer een kloeke verschijning. Het formaat hebt we het dan over, met een lengte van 4m57 valt de DS7 exact tussen Audi’s Q3 en Q5. De Duitsers verslaat hij wel qua breedte, de DS7 meet maar liefst 1,90m.

Met een relatief nieuw merk moet worden gewerkt aan de identiteit, er is immers niet echt een basis om op terug te vallen. Het DS embleem vormt een middelpunt op de motorkap die subtiele ribbels heeft gekregen. Volgens de laatste trends zijn de voor- en achterspatborden afgevlakt, wat volgens DS een gespierde uitstraling moet geven.

De LED lampen maken een groter verschil, een kleine subtiele verwijzing naar de godin (de oorspronkelijke DS) uit de jaren vijftig. De LED-modules van de DS ACTIVE LED VISION moeten ogen als juwelen en produceren een paars licht als de portieren worden ontgrendeld, waarna ze 180 graden draaien. De verticale dagrijverlichting zorgt samen met de rollende knipperlichten voor herkenbaarheid.

PURETECH 225 AUTOMAAT 8-TRAPS

Gezien de langzame dood van de diesel in Nederland was demeest logische keuze om voor één van de benzinevarianten te gaan. Het liefst hadden we een DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 in de Autoblog garage opgenomen, maar die 300 pk sterke plug-in hybride was nog niet beschikbaar.

Het werd dus de 225 pk en 300 Nm sterke Puretech 1.6 die standaard is uitgerust met de fijne EAT8 achttraps automatische versnellingsbak. Ondanks het uiterlijk wat doet vermoeden dat de DS7 de gebaande paden best zou kunnen verlaten, heeft onze DS7 de aandrijving op de voorwielen. Alleen de hierboven genoemde PHEV heeft vierwielaandrijving, bij andere motorvarianten is het niet leverbaar.

Met een leeg gewicht van 1403 kg is de DS7 niet eens zo gek zwaar, maar toch zijn de prestaties niet mega flitsend voor de hoeveelheid vermogen. De topsnelheid is 234 km/u, wat voor het soort auto uiteraard ruim voldoende is. De sprint naar de 100 duurt echter 8,2 seconde, de Duitse concurrentie doet dat sneller, ook met minder pk’s. De tijd zal leren hoe “vief” de DS7 in de praktijk aanvoelt.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

Een geinig idee: de DS7 kijkt vooruit om te zien hoe het wegdek er daar uitziet. Een camera – die achter de voorruit is geplaatst en elektronisch is gekoppeld aan de voor- en achteras – samen met vier positiesensoren en drie acceleratiemeters om veranderingen in de weg waar te nemen. Afhankelijk van de ontvangen informatie past de computer continu de demping aan, die zachter of harder wordt afgesteld.

Onze DS7

Voor de winter is het wellicht een wat besmettelijke kleur, maar het smoelt wel lekker. Onze DS7 is gespoten in Blanc Nacré, waarvoor de DS Store € 1.190,- rekent. Ook het interieur is behoorlijk licht, formeel is het lichtgrijs, maar het zit dicht tegen wit aan. Het interieur thema is ‘RIVOLI’ en de leer kleur heet Pearl Grey, waarvoor je bijna 3 mille moet aftikken.

Verder rolt de DS7 op heel fors lichtmetaal 20” groot, maar dat is niet zo vreemd voor crossovers die dat ook wel nodig hebben.

Verder vermeldt de optielijst: DS DRIVER ATTENTION ALERT a € 900,-, de voor de zomer erg prettige geventileerde voorstoelen, DS Sensorial Drive (we komen er op terug wat die diepteinvestering van 50 euro doet), een achteruitcamera die geen fantastisch beeld geeft, Polyambient lighting in het interieur, een inparkeerpakket, geluidswerende, gelaagde zijruiten en een hifisysteem van Focal Electra. De totale schade bedraagt € 66.240, maar de DS7 is zo wel echt ramvol. Alle veiligheidsystemen, connected navigatie, verwarmde, geventileerde, elektrisch verstelbare stoelen, headsupdisplay, elektrische kofferklep, LED verlichting. Alles zit er op en aan.

We hebben ook al bewegend beeld van onze nieuwe duurtester. Kijk daarvoor de onderstaande video.