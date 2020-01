Koop de meest vooruitstrevende auto uit 1998

Jazeker, een grote Berline met dikke zescilinder.





Vorige week schenen wij een lichtje over de goedkoopste Citroen C6 van Nederland. Een handgeschakelde C6 met viercilinder diesel was te krijgen voor amper 3.000 euro. Een topdeal, mits je geluk hebt met de eerste paar beurtjes.

Je kan het natuurlijk ook andersom bekijken: wat is de duurste voorganger? Nee, niet de auto op de foto’s. Waar je naar kijkt is de op één na duurste XM van heel Nederland en daarmee ook van Europa. Het is een heel bijzondere XM, namelijk de zogenaamde XM Multimedia. Dit was het vlaggenschip van Citroën destijds. De XM Multimedia is niet sneller dan andere XM’s, maar is wel veel vooruitstrevender. Met deze auto was je namelijk altijd connected. Hallo Deutschland, was gibt?

















Jazeker, de XM Multimedia was een van de eerste auto’s met internetverbinding. Audi was destijds bezig met WAP (Wireless Application Protocol), maar in de XM Multimedia kon je gewoon naar harteloos internetten. Althans, dat was de bedoeling. Onderstaande video uit ‘De Gouden Koets’ (een soort YouTube met vaste tijden voor de programma’s) laat zien hoe vooruitstrevend de XM wel niet was.

Het mooie is nog dat de Citroen XM toen op zijn laatste benen liep. De XM werd als opvolger van de XM in 1990 gepresenteerd en was dus al acht jaar oud tijdens het maken van dit filmpje. In het filmpje is goed te zien dat er op het gebied van infotainment en coiffures enorme stappen zijn gemaakt. De Citroen XM Multimedia was tevens uitgerust met een navigatiesysteem, wat destijds zeker geen gemeengoed was.

Naast het ‘Multimedia’ aspect is het alsnog een heel erg fraaie youngtimer. Het exemplaar is van origine Rouge Lucifer en in de tussentijd gestript en helemaal overnieuw gespoten. Onder de kap vinden we de bekende 2.9 V6 met 190 pk, een motor die je ook vind in diverse Peugeots en Renaults. De auto is nummer 46 van de in totaal 50 XM’s Multimedia die er gebouwd zijn. De vraagprijs van 11.950 euro is vrij stevig, maar daar krijg je wel een uniek Berline voor terug. De advertentie kun je hier bekijken.