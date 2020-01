In deze stad viel er vorig jaar maar 1 verkeersdode

Ze nemen hier geen halve maatregelen.





De Noorse hoofdstad Oslo kan niet tot de autovriendelijke steden gerekend worden. Integendeel, de Noren zien het liefst alle auto’s uit de stad verdwijnen. Op veel plaatsen mag je niet meer komen met de auto. Er zijn vorig jaar 700 parkeerplaatsen geschrapt. Deze maakten plaats voor fietspaden en parkjes. Ook gelden er strenge snelheidslimieten. Daar komt bij dat auto’s in Noorwegen zwaar belast worden en de benzine er duur is.

De verstokte Noorse automobilist zal niet vrolijk worden van deze maatregelen, maar ze hebben in ieder geval één heel duidelijk voordeel opgeleverd. In 2019 is er in de stad namelijk niet meer dan één verkeersdode gevallen. Een man die in juni met zijn Volkswagen Transporter tegen een hek reed was het enige dodelijke slachtoffer dat er te betreuren was.

In 1975 vielen er in de Noorse stad nog 41 doden. Sindsdien is dit aantal echter gestaag afgenomen. Als deze trend zich doorzet behoren verkeersdoden in Oslo binnenkort voorgoed tot het verleden.

Dit geld overigens niet alleen voor Oslo. Ook als land doet Noorwegen het goed. Het behoort namelijk tot de veiligste landen van Europa qua verkeersdoden. Het aantal verkeersdoden is in het afgelopen decennium bijna gehalveerd. Waar er in 2010 nog 210 deden vielen, waren dit er in 2019 nog maar 110.

In Oslo kun je je dus met een gerust hart in het verkeer begeven, zeker als voetganger of fietser. Moeten we in de Nederlandse grote steden daarom het Noorse voorbeeld volgen?

Met dank aan Bart voor de tip!

Foto: Porsche Panamera Turbo in Oslo, gespot door jortie op AutoJunk

Bron: Jalopnik