Autoblog Garage: Het waren drie fantastische maanden.

Drie fantastische maanden die lang genoeg hebben geduurd…

Soms zit je bij het lezen van een initieel bericht al te wachten op ‘het artikel die je wist dat zou komen’. Sterker, soms zit je tijdens het schrijven van dat bericht al te wachten op dat volgende artikel. Waarvan akte. Want ja, het waren drie fantastische maanden met de Jaguar, maar het feest is voorbij.

Waarom, hoor ik je denken? Nou, dat kan ik je zeggen. Want al deed de auto het 99% van de tijd, het gevoel dat jij me ieder moment van de dag in de steek kon laten werkte niet goed op mijn zenuwen. Of juist wel, het is maar van welke kant je het bekijkt.

Daarom heb ik besloten de Jaguar in te ruilen voor iets anders. Iets Japans, nieuw, geen grote motor en vooral heel verstandig.

NEE JOH, NATUURLIJK NIET! Want een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, ik doe dat wel. Met liefde en plezier zelfs. Ik ben immers geen ezel!

Het waren drie fantastische maanden

Wat ik dan heb gekocht, komen we later wel op. Eerst even mijn ervaringen met De Gouden Koets. En die zijn eigenlijk best goed, al zou je dat misschien niet verwachten. Een gemiddeld verbruik van 8,8 liter per 100 kilometer, elke ochtend starten en lopen en een ongeëvenaard comfort zijn de zaken die me bijbleven.

Oh ja, natuurlijk ook dat hij net zoveel koelvloeistof zoop als André Hazes bier in zijn beste dagen, laten we maar even onvermeld. En ook die ochtend dat alle nog aanwezige koelvloeistof er met kracht uitspoot, laten we voor wat het is.

Al was dat akkefietje wel de reden om afscheid te nemen van de oude Brit. Na drie fantastische maanden inderdaad. Want een auto die je laat staan is k*t en dit drukte me met de neus op de feiten dat dit vaker zou kunnen gebeuren.

En ja, ik wist het, want dat doen oude Engelse auto’s nu eenmaal. Maar toch, soms is de liefde sterker dan de realiteitszin en daar ben ik blijkbaar een meester in. Op meerdere vlakken, doch ook dit geheel terzijde.

De Jaguar is ingeruild voor een bedrag dat maar nét ietsje lager is dan wat ik er zelf voor heb betaald. Die 500 euro verlies neem ik als een man, want de drie maanden plezier die de V8 me heeft gegeven, waren veel meer waard dan dat. En ik kan het bezitten van een Jaguar XJ8 ook van het lijstje schrappen. Been there, done that.

En dan nu de vraag; welke auto is ervoor in de plaats gekomen dan? Dat ga ik hier nog niet vertellen, dat doe ik liever eerst in de Autoblog Podcast. Die je heel makkelijk kunt beluisteren trouwens.

Het uitgebreid beschrijven van de nieuwe zilveren schicht komt volgende week. Maar alvast een tipje van de sluier; al is hij nóg ouder dan de Jaguar; ik heb er veel meer vertrouwen in!

Hopen dat ik over drie maanden alsnog een ‘rop av glädje’ slaak.

We gaan het allemaal zien…