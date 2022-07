Autoblog Garage: De eerste maanden met de Porsche Boxster

Want de Boxster staat niet alleen maar mooi te wezen in de Autoblog Garage. Er wordt ook gewoon mee gereden!

Een paar maanden geleden meldde ik vol trots de aanschaf van mijn jongensdroom; een Porsche cabriolet. Nee, géén 911, maar een Boxster. En omdat je toch altijd het idee krijgt te moeten uitleggen waarom je voor de ‘poorman’s Porsche’ hebt gekozen, doe ik dat hier ook nog maar even.

Allereerst de prijs. There, I said it. Een 911 is natuurlijk een icoon -dat er écht ooit nog weleens komt, geen zorgen- maar helaas zijn ze ook erg prijzig. In het budget dat ik ervoor beschikbaar had gesteld, was er niet zo gek veel te kiezen. Ja, ik kon een 996 kopen, of een 997, zelfs de S was prima te krijgen, maar die wilde ik eigenlijk liever niet.

Mijn favoriete 964 was er wel in het budget, evenals die andere favoriet, de 993, maar dan zat je wel aan enorm hoge kilometerstanden en waarschijnlijk een flinke sloot aan achterstallig onderhoud. Die lieten we dus ook maar even voor wat ze waren. Bovendien is het geen straf om in een Boxster te rijden, zeker niet als het er 1 is uit de 981 generatie.

Hoe bevalt de 981 Boxster?

De zoektocht richtte zich dus op de 981, zoals al in het eerdere artikel hierover te lezen viel. Ik vind het namelijk oprecht een erg mooi model én hij heeft de ‘flat-six’ in het midden liggen. Wat wil een mens nou nog meer. Op zich was het wel een gok, want ik heb me qua rijeigenschappen vooral laten leiden door wat ik erover had gelezen. Ik had er nog nooit in gereden.

Maar ik kan kort zijn, die zijn goed. Sterker, die zijn uitmuntend. Ik heb niet eerder een auto gehad die zich zó makkelijk door haarspeldbochten laat jagen als deze. Geen piepje, geen kraakje, niets. En meteen na de ene bocht, klaar voor de volgende. Echt een klap beter dan de E89 BMW Z4 die ik ervoor had. En dat was al geen stumperd.

En het uiterlijk, ik kan er geen genoeg van krijgen. Als ik langs een winkelruit rijd, moet ik iedere keer even gluren en voel dan nog steeds die kriebel in mijn buik.

Ritje met een stel andere Porsches

Ik heb de Boxster eind februari gekocht met de bedoeling er direct lekker van te genieten. Maar helaas dacht het lot daar anders over. Het heeft hier in Spanje de maand maart namelijk non-stop geregend. Er was werkelijk geen dag dat het droog was. Dus de eerste maand stond hij zielig en alleen te verstoffen in de Autoblog Garage.

In april moesten we wegens onvoorziene omstandigheden de hele maand naar Nederland. En alsof dat al niet treurig genoeg was, stond de Boxster dus opnieuw een maand eenzaam en alleen in de garage te wachten op beter tijden. Maar die zijn aangebroken!!

Ik neem de auto nu eigenlijk alleen mee naar buiten voor speciale fun-ritjes. Dat wil zeggen, een tochtje langs de kust tijdens de zonsondergang, of in het maanlicht bij de Spaanse avondtemperaturen van een graad of 27. Of zoals afgelopen vrijdag, een rit met de ‘lotgenoten’ van de Porsche Owners Club Altea.

Da’s een stel -voornamelijk- Belgen die een zelfde club hebben in Antwerpen, maar ook vaak aan de Costa Blanca vertoeven. Daarom hebben zij de Spaanse tak van hun ‘POCA’ opgezet en ik kon daarbij aansluiten.

En jongens, dat is LEUK!!!

Hoe verhoudt de Boxster zich tegen 911’jes?

Ik had nog nooit een rit gemaakt met een groep auto’s van hetzelfde merk, met leuke mensen die dezelfde passie delen en ik kan zeggen, ik ben verslaafd. Naast het oeverloos ouwehoeren over Porsche, is het in colonne over de lekkerste bergweggetjes toeren (en soms iets meer dan alleen maar toeren) een waar genot.

En de Boxster, met zijn 265 pk toch een van de zwakkere broeders van het stel stelde allesbehalve teleur. Een etappe die vrijwel overal volgas werd genomen pareerde de 2,7 liter met speels gemak. Sterker, ik had zelf geen enkel moment behoefte aan meer power van bijvoorbeeld een S of GTS. Het ging me zo al hard genoeg eigenlijk…

Een 718 Boxster S en een 964 Carrera 2 met allerhande circuit-goodies liepen niet bij mijn Boxstertje weg. Ok, een 997.2 Turbo S was een maatje te groot, maar ik had ook niet anders verwacht. Maar die wegligging en dat geluid, niet te overtreffen!! Ik heb de juiste keus gemaakt. En al zie ik dat ik bij verkoop nu al een flinke winst kan pakken op mijn aankoopprijs, hij gaat voorlopig nog niet weg.

Een hele lijst aan modificaties voor de Boxster

Naar goed gebruik in artikelen over de Autoblog Garage, moet ik nu natuurlijk uit de doeken doen wat ik allemaal aan de Boxster heb veranderd. Nou, heb je even, dat is me namelijk een flinke lijst geworden. Not!

Ik heb slechts een dingetje veranderd. De Boxster is ooit standaard geleverd met de lulligste halogeen pitjes die je je kunt voorstellen. En met ritten over duistere bergweggetjes, is dat niet ideaal, zeg ik met gevoel voor understatement.

Ik heb die waxinelichtjes daarom vervangen voor 2 led lampen en dat scheelt echt de wereld. Van 1200 lumen naar 4000 en vooralsnog geen klachten van medeweggebruikers. Dus dat zit wel goed. En ik kan eindelijk zien waar ik heenga in het donker. Ook niet onbelangrijk.

Verder is de Boxster naar mijn mening zo goed, dat er niets veranderd hoeft te worden. Waarvan akte, hij blijft dus verder zoals hij is. En ik blijf er mijn fun-kilometertjes mee maken, inmiddels staan er 2500 extra bij. Maar dat zal wel wat meer worden als de dagen hier wat minder bloedverziekend heet worden, zodat je ook zonder factor 75 overdag lekker kunt rijden.

En tot die tijd staat mijn vleesgeworden jongensdroom lekker onder zijn doek te wachten in de Autoblog Garage. Klaar voor weer een nieuw moment van puur plezier.

Want dat biedt de Boxster. En niets anders!

