Verkoop je auto NIET en krijg geld: het kan

Een Amerikaan kreeg geld omdat hij zijn auto juist niet verkocht, hoe kan dat nou weer?

Het uitbrengen van een supercar heeft één groot nadeel. Helemaal als hij exclusief gemaakt wordt. Dat nadeel is de markt. Met de snelste hypercars met de allersnelste rondetijden of topsnelheden ter wereld wordt nauwelijks gereden, want het volume van deze auto’s zorgt ervoor dat ze met lage kilometerstanden veel geld opleveren. Dat wordt ook wel ‘flippen’ genoemd. Een paar segmenten lager is het ook raak.

Corvette

De markt van de Corvette ligt namelijk een beetje op zijn gat. Eerder maakte het niet uit of je een standaard Corvette, een Z06 of een ZR1 kocht, je wist dat ‘ie ging afschrijven en er werden voldoende gebouwd. Vanaf de vorige ZR1 (C7) veranderde dat. Die is best een beetje schaars geworden en prijzen daarvan zijn aardig hoog voor een Corvette. Nu de nieuwe Corvette C8 een ongelofelijke hype om zich heen kreeg, zag Chevrolet de bui al hangen met hun enorm heftige Z06. Wat gebeurt er dan vrij veel: mensen kopen een Z06 en rijden er geen meter mee om hem later weer te verkopen. Een klassiek staaltje flippen.

Anti-flippen

Daar stak Chevrolet al direct een stokje voor. Maar anders dan je denkt. Merken als Ferrari en met de nieuwe GT ook Ford zetten gewoon een ‘niet-verkopen’-clausule in je contract, waardoor je een rechtszaak aan je broek krijgt als jij besluit de auto te flippen binnen het tijdsbestek dat de fabrikant aangeeft. Chevrolet draait het om. Als je een Corvette Z06 koopt, kun je punten sparen. Als jij je Corvette Z06 12 maanden niet verkoopt, krijg je 500.000 punten. En 500.000 staat in dit geval synoniem voor 5.000 dollar. Je krijgt dus geld omdat je je auto níét verkoopt!

Store credit

YouTuber en Z06-eigenaar Austin, als YouTuber genaamd Speed Phenom, legde dit uit. Hij heeft inmiddels zijn Chevrolet Corvette Z06 al 12 maanden en dus kon hij zijn 500.000 punten opeisen. Eerst leken de kleine lettertjes erop te slaan dat je je wel moest aanmelden hiervoor, tot en met 30 dagen na de aankoop. Nadat Austin contact opnam met Chevrolet blijkt het merk daar coulant in en kan iedere Z06-eigenaar deze bonus opeisen tot en met december 2023. Zo stimuleert Chevrolet je om de auto niet te flippen en er lekker mee te rijden.

Wel werkt het niet als het krijgen van direct geld, maar de 500.000 punten zijn een soort waardebon, store credit zoals Amerikanen dat vaak noemen. Je kunt de punten gebruiken om te besteden aan officiële GM-onderdelen of dus vervangende onderdelen voor je Corvette, alsook onderhoud of zelfs een aanbetaling voor een lening om een nieuw GM-voertuig te kopen. Zo zegt Austin dat hij de bonus gaat gebruiken voor nieuwe remblokken, omdat hij door het vele circuitrijden deze al bijna moet vervangen.

Chevrolet gebruikt dus beloningen in plaats van boetes om flippen tegen te gaan. Da’s ook een manier!