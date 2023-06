Nieuw in de Autoblog Garage; een Zweedse schone van 22

Ik heb mijn auto’s het liefst zoals mijn vrouwen. Vandaar een Zweedse schone van 22.

We zijn weer flink aan het inruilen geweest in onze Autoblog Garage. Eerst @willeme die zijn twee Duitse sloepen van de hand deed en inruilde voor een BMW en een MINI en toen weer een andere BMW, toen @Wouter die de ene 5-serie inruilde voor een andere en tenslotte @machielvdd die van een taxi óók naar een BMW ging.

En dan had je nog ondergetekende. Die besloot afscheid te nemen van de Jaguar en die in te ruilen voor iets heel anders. En het is nu tijd om die ‘nieuwe’ auto aan jullie voor te stellen. En zoals de titel al zegt; het is een Zweedse schone van 22 jaar oud geworden.

Zweedse schone van 22 jaar oud

We hebben het natuurlijk over een Saab, de 100.000 luisteraars van de Autoblog Podcast wisten het allang. Een Saab 9-3 Aero cabriolet uit het jaar 2000, om precies te zijn. Een youngtimer, maar in betere staat dan de Jaguar. Zoals iedereen blijkbaar wil hebben…

Deze is namelijk -voor zover het kan voor de leeftijd- in perfecte staat. Althans, technisch… Een onderhoudsboek zo dik als de Gouden Gids, meer nieuwe onderdelen in de body dan Kim Kardashian en alleen een aantal zaken die ik zelf nog ga aanpakken. Maar daarover zo meer.

De motor is een 2.0 liter 4-cilinder met een lekkere ‘full pressure’ turbo. Dat betekent 205 pk op de voorwielen, die echt moeite hebben om het vermogen op de weg te krijgen. Maar daar gaat het niet om, hij komt vooral gewoon erg lekker mee met de rest van het verkeer. Scheuren doe je toch niet in zo’n auto. Dan zuipt hij alleen maar.

En daarover gesproken, hij lust een flinke slok, bijna net zoveel als de Jaguar. Die misschien juist wel verrassend zuinig was. Maar goed, dat is dan maar zo en bij ‘normaal’ rijden is het allemaal best te doen. En de btw vorder ik gewoon terug, dus eigenlijk rijdt hij 21% zuiniger dan zijn soortgenoten die geen youngtimer zijn.

Wat gaat er veranderen aan de Saab?

De Zweedse schone heeft natuurlijk wel een aantal dingetjes die niet meer helemaal top zijn. Toen ik de Zweedse schone aanschafte, zaten er 4 banden onder van het budgetmerk Viking. Iets dat niet strookte met het geld dat aantoonbaar is uitgegeven aan het onderhoud, maar soit.

Die moesten er direct af en toen ik afgelopen woensdag een lekke band opliep dankzij een scherp voorwerp dat de gemeente Amsterdam verzuimd van de stoep te verwijderen (schadeclaim komt jullie kant op, heb ik toch nog iets aan die rechtenstudie) heb ik besloten ze alle vier maar te laten vervangen voor 4 A-merk banden.

Overigens was dat nog een hele klus. De slotbout was volledig afgebroken toen ik de velg probeerde te verwisselen. Niemand kreeg het los, ook de ANWB niet. Auto afgesleept en later naar Bandenservice Matterhorn in Hilversum gebracht. Na meerdere uren boren is het hen gelukt om uiteindelijk de velg eraf te krijgen en konden de banden verwisseld worden. Pluim voor hen!

En meteen is het probleem van het trillen bij 100-110 kilometer per uur aangepakt. Dat was namelijk gewoon irritant, da’s de snelheid die je toch het meest rijdt. Balanceren en zelfs uitlijnen is gedaan, want een trillende auto is een enorme ergernis.

Nieuwe kap voor de Zweedse Schone

Dan hebben we ook nog de kap. Daar komt een enorme bak windgeruis af op de snelweg. Niet fijn, want je kunt niet eens meer normaal met de passagier praten. Of erger nog, aan de telefoon.

Zo is hij nu. Maar dat wordt dus anders

Daarom staat er voor 3 augustus de montage van een compleet nieuwe kap op het programma, inclusief isolatie, nieuwe binnenhemel en het reviseren van het frame. En ik heb besloten voor een donkerblauwe kap te gaan in plaats van de nu gemonteerde zwarte. Vind ik mooi. Hij staat daarvoor anderhalve dag bij Cabrio Care in Naarden, wat ik qua tijd wel vind meevallen.

Zoals deze wordt hij dus, dit is een andere auto vanzelfsprekend…

Als laatste gaat het audiosysteem op de schop. Er wordt een nieuw systeem ingebouwd waarmee ik wel kan streamen, Carplay heb en belangrijker, wel op een normale manier naar muziek of gesproken woord kan luisteren. Ook de speakers worden namelijk vervangen en er komt zelfs een -bescheiden- subwoofer in.

Kortom, werk aan de winkel voor het Saabje. Want al is ze pas 22, er moet natuurlijk wel aan het uiterlijk gewerkt worden.

Het is tenslotte 2023…