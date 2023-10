Nieuw in de Autoblog Garage: De Tesla Model S van Nicolas

Omdat we hier bij Autoblog óók best om het klimaat geven, staat er sinds kort een Tesla Model S in de garage…

Ik kan me voorstellen dat het voor de vaste lezer van Autoblog een beetje een plethora aan invloeden is wat betreft het aantal nieuwe auto’s in de Garage dit jaar. We hebben namelijk al een Mini, een BMW 330D, een BMW Z4, een BMW 530i, een Lynk&co, een Jaguar XJ-8 en een Saab 9-3 cabrio toegevoegd. En het is pas oktober…

En waarschijnlijk ben ik nog wat vergeten ook, waarvoor mijn nederige excuses aan de collega’s die trots naar hun eigen speeltje(s) kijken en die niet eens genoemd zien worden in dit overzicht. Ja, soms wordt het voor mij ook wat te veel.

En dat terwijl ik zelf verantwoordelijk ben voor de toevoeging van 3 van deze auto’s. De Jaaaaag, de Saab en nu dus de Tesla. De reden waarom ik niet zo ‘auto-vast’ ben, heeft @willeme overigens pijnlijk accuraat omschreven in de eerste alinea’s van DIT artikel…

De Tesla Model S van Nicolas

Maar goed. Er is dus iets nieuws in de Autoblog Garage terecht gekomen en de keuze was voor velen onbegrijpelijk. Want wat moet een redacteur van Autoblog nou met een elektrische auto? Nou, simpel. De dagelijkse kilometers maken natuurlijk. Lijkt me vrij duidelijk.

Ik zal even bij het begin beginnen. Na een verblijf van drie jaar in Spanje kwam ik begin dit jaar terug in Nederland. Over de reden van het vertrek ga ik niet uitweiden, maar ik kan wel zeggen dat ik hier alles opnieuw moest aanschaffen, want ik had niks meegenomen op 1 koffer met apparatuur en 1 met kleding na.

Als eerste kocht ik een auto en dat was de Jaguar. Een auto waarvan al mijn (ex) partners zeiden: “Als je die koopt, ga ik bij je weg”. Kwam dat even mooi uit, die Jag kwam er. Zonder gedegen onderzoek, zonder ratio, ik moest en zou er een hebben en het boeide me niet welke. Het resultaat is bekend, het waren drie leuke maanden.

Daarna kwam de Saab. Nog steeds erg blij mee, zeker na wat ik er allemaal an heb versleuteld. Nieuwe kap, nieuwe velgen, banden, schokdempers, remmen, aandrijfassen, draagarmen, noem allemaal maar op. Klaar voor weer tienduizenden kilometers belastingvriendelijk rijden.

Kosten, kosten, kosten, kosten en kosten

Had ik gedacht. Vorige week kwam het bericht dat de hele koppeling met alle toebehoren toch echt vervangen moest worden en dat zou wéér in de duizenden euro’s gaan lopen. Waardoor er bij mij iets knapte en ik besloot dat even te laten voor wat het is en op zoek te gaan naar een auto die wél probleemloos de duizenden kilometers per jaar kon maken.

De Saab gaat overigens niet weg hoor. Die ga ik over een paar weekjes goed prepareren en wegzetten in een fijne verwarmde en droge stalling, waar hij in het voorjaar weer uit mag. Kunnen we dan die nieuwe koppeling erin zetten en de auto alleen maar gebruiken voor de leuke ritjes in de zomer. Waar hij voor bedoeld is.

En dan kwam er nog eens bij dat ik zo langzamerhand een beetje moe werd van het vele en dure tanken. Elke week minstens 150 euro aan benzine erin, maar geregeld ook 200 tot wel 250. Zelfs met de btw-teruggave en de autokosten die weer aftrekbaar zijn is de lol er wel een beetje af. Het moet wel worden voorgeschoten.

Daarom ben ik eens gaan kijken naar een elektrische auto met een grote accu. En dan kom je al gauw uit bij Tesla. En als eerste werd mijn interesse gewekt door een vroege Model S, die je gratis kunt Superchargen. Klinkt ideaal natuurlijk. Onbeperkt stroom voor niks. Dat wilde ik wel.

Wel of niet gratis Superchargen?

Maar al gauw bleek het addertje onder het gras toch een flinke. Als eerste zijn die auto’s oud en de vroege bouwkwaliteit van Tesla was natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Bovendien kost een Tesla met gratis Superchargen al gauw 10.000 euro meer dan een nieuwere die dat niet heeft.

En die nieuwere Tesla’s zitten beduidend beter in elkaar dan de oude. Tel daarbij op dat ook betaald Superchargen niet de hoofdprijs kost én dat de bijtellingsregels voor ZZP’ers hartstikke gunstig zijn (daar kun je volgende week meer over lezen, is echt interessant) ging de zoektocht over naar een nieuwere Model S mét de grootste accu.

En die hadden ze staan bij Lease Bijtellingsvriendelijk in Almere. Een zwarte Tesla Model S 100D. Vol met de juiste opties, gunstige prijs, accu die nog ruim boven de 94% zat en vrijwel direct leverbaar.

Tesla Model S 100D uit oktober 2018

En dan gaat het snel. Proefrit, praatje maken met verkoper Maarten, het schudden van de hand, papiertje tekenen, ogen dicht bij het overmaken van een bedrag, nieuwe bandjes laten monteren en ophalen. Waarvan akte, sinds afgelopen maandag staat er een -voor mij- gloednieuwe Model S 100D uit oktober 2018 op de oprit.

Op het moment van schrijven kan ik nog niet veel vertellen over hoe de auto in de praktijk bevalt, behalve dat hij echt bizar snel is als je dat wil, extreem comfortabel rijdt als je dáár behoefte aan hebt en dat ik zo’n 485 kilometer ver kom op een volle accu. Waarvan veel snelwegkilometers met 130, ongunstig dus.

En dat de Autopilot meer een leuke gimmick is dan iets wat ik echt veel gebruik, dat ook. Maar vooral dat het stiekem echt heerlijk is om van een youngtimer uit het jaar 2000 over te stappen in een auto die helemaal vol zit met alles wat nieuw is en het leven van de automobilist makkelijker maakt.

Voorlopig ben ik blij dat ik nu eindelijk weer in de positie ben om het nuttige en het aangename op autogebied te combineren. Nuttig als ik met de Tesla probleemloos de zakelijke kilometers maak en aangenaam als ik de Saab pak om lekker met het dakje eraf te genieten van het lekkere weer en het prachtige landschap, de brom en de turbo-douw in je rug als je gas geeft.

Hier zit een tevreden mens!