Autoblog Garage, hoe is het met de ouwe Saab van Nicolas eigenlijk?

Na één armzalig optreden in de Autoblog Garage hebben we eigenlijk niets meer gehoord van de topless Zweedse schone van 24.

Het zijn zo van die dingen, soms neem je je iets voor, maar komt er eigenlijk niets van. Eén van die dingen is een update maken in de Autoblog Garage en wel over het wel en wee van mijn Saab 9-3 Aero Cabriolet uit 2000. Want al zeg ik er niet veel over, Jaap is nog steeds in mijn bezit.

En sterker, hij staat niet weg te rotten op de oprit of eenzaam te verstoffen in een garage, hij wordt gewoon gebruikt. Niet meer dagelijks, maar wel voldoende. Maar laat ik je eerst eens meenemen in hetgeen ik aan de Saab heb laten doen om hem weer helemaal lekker te maken.

Autoblog Garage, hoe is het met de Saab cabrio?

Ik kocht de auto in juni vorig jaar voor ongeveer 6500 euro. Niet veel geld voor een in prima staat verkerende snelle Saab, dunkte mij, al had hij zo’n 275.000 op de teller staan. En prima was hij, alleen was hij niet goed. Daarvoor moest er nog wel het een en ander aan gebeuren. Zo gezegd, zo gedaan.

Het eerste wat ik heb laten doen, is de kap volledig vernieuwen. Ik wilde alleen het linnen laten vervangen, maar dat bleek te optimistisch gedacht. De stof was kapot, de voering was vergaan tot klein gruis en de metalen onderdelen waren vrijwel allemaal verrot. Ook de hydrauliek was niet meer je van het. Alleen het achterruitje was nog goed…

Cabrio Care in Naarden wist daar wel raad mee en voorzag Jaap de Saab van een schitterende nieuwe donkerblauwe kap die ook opent en sluit als een zonnetje. En met het dak dicht kun je nu ook een gesprek voeren, best handig. Goedkoop was het niet, de rekening lag boven de 4500 euro. Maar goed, dat kon niet anders als je de auto goed wilde hebben.

Datzelfde gold voor de nieuwe aandrijfassen, remschijven en blokken rondom, 4 gereviseerde velgen en 4 nieuwe banden, een nieuwe turbo en allerhande achterstallige zaken die moesten worden aangepakt. Overigens bij een zeer goede en vriendelijke Saab specialist in Bussum, J&B Auto’s. En ik krijg niks gesponsord, ik wilde ze alleen graag even noemen omdat ze echt puik werk leveren.

Maar goed. Uiteindelijk denk ik dat het me rond de 10.000 heeft gekost om de Saab weer helemaal om door een ringetje te halen te krijgen, inclusief de kap.

En ja, dat is veel te veel geld. Ik weet het. Krijg ik nooit meer terug als ik hem ooit wegdoe. Maar ik wilde de Saab graag goed en mooi hebben. En dat is hij. Geen spatje roest, werkelijk alles werkt, ieder pixeltje in de primitieve boorcomputer brandt, alles is zoals hij 24 jaar gelden de fabriek verliet. Tuurlijk zitten er sporen op die zijn leeftijd wat verraden, maar ik vind dat er verdraaid goed werk is geleverd.

Heb ik nog leuke dingen met de Saab gedaan?

Dat was allemaal vorig jaar. Ik ben er in september mee naar Noord-Spanje gereden en heb daar een dag of tien rondgetuft. Probleemloos en met veel plezier. En ja, het is niet zo’n stuurmansauto als mijn Boxster, maar ik heb me uitstekend vermaakt. En voor zo’n oude auto is hij verrassend snel en ook de stoelen zijn na al die jaren nog super.

Het zijn niet de standaard planken die Saab monteerde, maar omdat het een Aero is, kreeg hij vanuit de fabriek de sportstoelen mee. En dat scheelt niet 1 berg, maar wel 10. En ook de stoelverwarming is heerlijk en werkt als nieuw.

Ik heb ook een windscherm laten monteren en daarmee is open rijden bijna altijd mogelijk. Verwarming op 10, stoelverwarming aan, kraag omhoog en je kunt zelfs met -3 met je dak open rijden. Waarom je dat zou willen is me een raadsel, maar het kan wel.

In oktober vorig jaar haalde ik mijn eerste Tesla Model S op en werd de Saab dus echt alleen nog maar ingezet als auto voor de leuke ritten. Dat betekende ook dat hij in de winter naar een stalling moest, want hem een half jaar in de zeikende regen laten staan zou het einde van Jaap betekenen.

Uiteindelijk vond ik een garage in Alphen aan den Rijn, waar alleen maar liefhebbersauto’s staan opgeslagen en waar mijn Jaap heel vriendelijk tussen paste. Dank Freek! Over een paar weken komt hij weer!

Dit jaar heb ik hem in de zomer flink gebruikt. Naast een gebruikelijk beurtje en een paar kleine dingetjes (aandrijfasrubber, reservoir stuurbekrachtigingsolie) was hij ook in 2024 gewoon goed. Sterker, hij was zo goed, dat ik er samen met mijn vriendin dit jaar weer mee naar Spanje ben gegaan.

Een roadtrip van ruim 5000 kilometer zonder een enkel probleem. En dat na een onzachte aanraking met een everzwijn, (rip) een stuk off-roaden door de modder op Ibiza, een tripje door de extreem smalle steegjes van een het middeleeuwse centrum van een klein bergdorpje en een topspeed run over de Spaanse AP7. 240 op de teller haalde het ouwe beestje en hij rook niet eens gek na afloop. Toch wel heel erg fijn.

Oh ja, hij lust wel een flinke slok benzine, dat wel. Hij neemt alleen genoegen met E5 en komt niet veel verder dan 9 kilometer op een litertje. In stadsverkeer misschien maar 6. Dat zal wel horen bij een oude auto die niet is gebouwd op zuinigheid. Maar omdat ik er niet veel mee rijd, maakt het me oprecht niks uit. Nee joh, ik maak me niet druk.

Zoals ik al zei, Jaap de Saab gaat over een paar weken weer naar de winterstalling en daarna ga ik kijken wat ik met hem ga doen. Er staat inmiddels nog een klassieker te trappelen tot hij officieel zijn intrek mag nemen in de Autoblog Garage en ik weet niet of er plaats is voor drie auto’s.

Aan de andere kant, de Saab kost me vrijwel niks en is gewoon een heel goed exemplaar. Ik zou wel gek zijn om hem ooit nog weg te doen. Maar daarover later meer. Ik ben er zelf gewoon nog niet uit…

Conclusie tot nu: Ik vind dat iedereen een Saab 9-3 Aero cabriolet zou moeten rijden. Wat zou de wereld dan een stuk leuker zijn! Geloof me maar gewoon!