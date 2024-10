Bij deze miljoenenvilla moet je auto gedeeltelijk buiten slapen

Deze Maserati staat met zijn neus in de kou. Een mooie miljoenenvilla in Bergen!

Een woning met een vakantievibe, maar het is gewoon je vaste woon- en verblijfplaats. Deze creatieve vorm van omstandigheden tref je aan bij dit huis van een slordige 3,6 miljoen euro. Vraagprijs.

Het optrekje staat in Bergen. Je weet wel, de Noord-Hollandse plaats waar vaker lekkers in of buitenhuis staat. In dit geval kijken we naar een miljoenenvilla, alleen mist er iets heel belangrijks. Waar is de garage?!

Geen garage, wel een carport

Helaas, dat zit er niet bij. Je moet het doen met enkel een carport. Daar kunnen wel twee auto’s geparkeerd staan. In dit geval staat er een Maserati GranTurismo (of GranCabrio) lekker breed geparkeerd. De Italiaanse GT heeft die ruimte wel nodig met zijn lange deuren. Uw ervaringsdeskundige spreekt.

De carport maakt onderdeel uit van een groter geheel, bestaande uit een werkplaats inclusief aansluiting op water en elektra. Kun je lekker je eigen bolide wassen, de makelaar heeft het over voorbereiding op een wellnessruimte. Tis maar net waar je prioriteiten liggen.

Het huis ziet er gezellig uit, maar pas wel op met romantische gebaren zoals kaarsen aansteken in het bijgebouw. Er is genoeg hout in die ruimte aanwezig voor een compleet inferno die zijn weerga niet kent.

De missende garage is slechts een formaliteit. Neem het mee in de onderhandeling en van wat je van de vraagprijs weet af te lullen kun je gebruiken om een mooie garage te bouwen. Ruimte zat, op de prachtige lange oprit inclusief hek. Zo zien we het graag.

De woning heeft 1984 als geboortejaar. Er is een knipoog naar het verleden te vinden op het perceel. In grootse vorm, want op het stuk grond staat ook nog een voormalige boerderij uit de 18e eeuw, welke is opgeknapt in 2014.

344 vierkante meter woonoppervlakte op een ruim perceel van 2.684 vierkante meter. Inderdaad, aan ruimte geen gebrek! 24/7 vakantie vieren in dit huis doe je alvast virtueel door te koekeloeren op Funda.