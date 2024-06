Volvo XC90 duurtester video: plus- en minpunten

De Volvo XC90 T8 maakt nu een tijdje deel uit van de Autoblog Garage.

Het voordeel van een auto voor een wat langere tijd rijden. Je komt dingen tegen die je tijdens een kortere rijtest periode niet aan bod komen. De Volvo XC90 T8 logeert een tijd op de redactie en daardoor heeft Wouter kunnen ontdekken wat nu de plus- en minpunten zijn van de Zweedse SUV.

In de video komen naast de plus- en minpunten ook de specs, het rijgedrag, de snufjes en informatie met betrekking tot regeneratie en range aan bod. Kortom, een uitgebreide update over de Volvo XC90 T8 duurtester uit de Autoblog Garage!

