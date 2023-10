BMW i5 Touring gaat er ongeveer zo uitzien

Op basis van gelekte informatie is dit een render van de nieuwe BMW i5 Touring.

Van de nieuwe BMW i5 (en 5 Serie) komt ook een Touring. Hoezee, want volledig elektrische stationwagens zijn schaar. In het segment waar de 5 Serie opereert is er nog helemaal geen concurrentie. Kortom, BMW heeft een belangrijke troef in handen.

Hoe de i5 eruit ziet weten we inmiddels wel en hoe de nieuwe BMW i5 stuurt heb je kunnen zien in de rijtest video. Eerder deze week lekte een plaatje van de Touring uit, maar dat was nog een beetje abstract. Voor wie visueel niet zo sterk is heeft het Russische Kolesa een uitstekende fotosoep in elkaar geknutseld.

Niet eerder zagen we de BMW i5 Touring zo goed als op deze render. Mind you, dit is een photoshop en het uiteindelijke product kan er anders uit komen te zien. Op basis van de gelekte informatie lijkt dit echter een uitstekende verwachting te zijn hoe de i5 er straks uit komt te zien.

De BMW i5 Touring zal naar verwachting dezelfde aandrijflijn krijgen als de sedan. Dat betekent een instapper met 340 pk en 400 Nm koppel in vorm van de eDrive40 tot het topmodel. De M60 met 601 schofterige pk’s. De eDrive40 heeft een WLTP actieradius van 582 kilometer. De actieradius van de Touring zal niet gek veel schelen met de sedan.

Mijn bescheiden mening? Qua proporties oogt de Touring een stuk geslaagder dan de sedan. Ik hoor graag uw mening in de comments hieronder.