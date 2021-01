Autoblog Garage - MINI Clubman - Autoblog.nl

Misschien wordt de Autoblog Garage MINI Clubman ooit nog wel eens veel geld waard. De kilometerstand doet namelijk zijn best om niet op te lopen.

Ooit was de gevleugelde uitspraak, het antwoord op elke automobiele wens is: MX-5. Sinds maart 2020 is het antwoord op elke vraag die begint met ‘waarom’: nou Corona!

Het is niet anders bij de privatelease MINI Clubman Cooper van de familie Ras. Ingeschaald op een toch al bescheiden 10.000 km per jaar staat de auto na een kleine 7 maanden op ‘slechts’ 2.900 km. Als dat zo doorgaat blijven we ruimschoots onder de niet zo harde grens van die 10.000 km. Maar wat hebben we wel gedaan met de Clubman?

Er was natuurlijk 1 privatelease traditie die we niet wilden overslaan eind 2020 en dat was het ophalen van de kerstboom bij Johan van MINI dealer Breeman. Het is vaste prik, direct na Sinterklaas deelt deze dealer aan zijn klanten een paar honderd bomen uit. Die gooi je dan in je Range Rover, BMW Touring of MINI…

Ook dit was anders in 2020 en dus reden we begin december niet naar de dealer aan de voet van de Brienenoordbrug, maar richting de Kuip. Sinds afgelopen jaar is Breeman namelijk autosponsor van de Feyenoorders en de Kuip was dus het toneel van de Kerstboom Drive-through.

De lezers met een scherp oog zullen zien dat die kerstboom niet in de Clubman van de fam Ras ligt. Dit is een MINI Clubman JCW. En ja, die is zonder extra naalden weer ingeleverd.

Ter vermaak was MINI Nederland namelijk zo vriendelijk om een week lang het topmodel uit de Clubman range voor de deur te zetten. Want ja, als je dan jezelf moet vermaken op de wegen van Lansingerland (inderdaad, DAT Lansingerland en nee geen grappen over MINI en een Brits virus bitte…), dan is de ruim 300 pk van de JCW echt wel een stuk leuker dan de 136 pk die het 1.5 liter 3 cilinder blokje van een modale Cooper levert.

Voordat we midden 2020 voor de Clubman kozen kwam ook de 2 Serie Gran Coupe voorbij tijdens het proefritten circus. Vlot daarna reden me ook de M235i Gran Coupe. En de Clubman Cooper verhoudt zich inderdaad net zo tot de JCW als de 218i tot de M235i.

Als comfortabel dagelijks vervoer is de 3 cilinder door zijn soepelere vering en bescheidener velgmaat zowel in de MINI als de 2 Serie de winnaar. Maar op alle andere vlakken behalve het prijskaartje verslaan de topversies logischerwijze de ‘instappers’.

Maar niets te melden dus over de Clubman Cooper?

Eigenlijk heel weinig, niet zo gek met zo’n bescheiden kilometerstand. Ja in dit jaargetijde missen we eigenlijk wel echt stoelverwarming. Langzaam worden we allemaal zo verwend als @wouter die al jaren stoelverwarming als must-have optie heeft bestempeld. En natuurlijk heeft er weer iemand zijn deur open gegooid tegen de heupen van de MINI. Dus binnenkort moeten we daar eens naar laten kijken. Helaas zit het deukje precies in een vouw boven het achterwiel, dus het putje ‘eruit trekken’ zou wel eens lastig blijken te zijn.

Vooralsnog lijkt de combi van automaat en 1,5 liter driecilinder echt een beter huwelijk in deze Clubman als je het vergelijkt met de 5-deurs die we eerder reden. Geen hapering of schokken bij het wegrijden vanuit stilstand. We rijden de komende tijd vrolijk verder.

En hoe zit het eigenlijk met die SMART Cabrio?

Ja, naast de privatelease MINI Clubman was er ook nog een Smart cabrio. Het is jullie vergeven als er geen lichtje gaat branden. In het kort. We zijn sinds Corona-tijd in Rotterdam aan het werk en daar hebben we openslaande deuren. Op een verloren vrijdagmiddag gingen we met een meetlint en Marktplaats aan de slag en werd duidelijk dat een Smart Cabrio ‘prima’ naar binnen zou kunnen rijden. Zie onder voor dat verhaal.

Maar goed, inmiddels is de APK verlengd. Shock: dat bleek uiteindelijk een dikke € 29,- te kosten. Met het huidige natte Hollandse Winterweer blijkt dat het kapje niet meer zo waterdicht is als gedacht, dus er moest ducktape aan te pas komen. Een hoop ducktape… Zo mijmerend over de Smart (daar heb je tegenwoordig in het weekend tijd genoeg voor) is besloten afscheid te nemen.

Een nieuwe baas is ook al gevonden. Dat is ‘Mijn-Auto-MR2-engine-swap-koning Frank’. Check de video hieronder van de keer dat Wouter in zijn MR2 reed.

Het plan is natuurlijk om daar ook een ander blok in te hangen, maar of dat in 2021 gaat gebeuren. Op die vraag is het antwoord waarschijnlijk ook wel te raden..

