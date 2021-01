Dodge: de tijd van dikke V8'en is bijna voorbij - Autoblog.nl

Zelfs de dino’s bij Dodge zeggen dat de laatste jaren van dikke V8’en met supercharers zijn aangebroken.

Dodge is al vijftien jaar bezig met lekkere dikke, ouderwetse V8-musclecars met veel vermogen. Het begon in 2006 met de Charger, twee jaar later kwam de tweedeurs Challenger. Inmiddels maakt het van die auto’s ook extreme SRT Hellcat-versies, met een 6,2-liter supercharged V8. De Durango SUV is er tegenwoordig ook als Hellcat. Als Hellcat kunnen de Dodge’s tot zo’n 750 pk uitpersen.

De creaties en prestaties van Dodge zijn al helemaal bijzonder als je kijkt naar Europa. Hier wordt het steeds lastiger om geen snelle auto te vinden zonder turbo’s of elektrische hulpmiddeltjes. Zelfs de opvolger van de Aventador wordt naar verluidt een hybride! Kennelijk begrijpen die Amerikanen ook dat wat ze daar hebben nogal bijzonder is. Tegen CNBC zegt Dodge-baas Tim Kuniskis dan ook dat dit tijdperk van dikke V8’en bijna voorbij is.

“De dagen van een ijzeren supercharged 6,2-liter V8-blok zijn geteld”, zegt Kuniskis. Het wordt steeds duurder om ze te laten voldoen aan milieuwetten, uiteindelijk zal dat ook de das voor de motor omdoen, zegt Kuniskis. “Maar de pk’s die de auto’s produceren is niet beperkt.” Hij voorspelt dat elektrificatie de toekomst wordt van musclecars. Deze elektrificatie ziet hij niet per se als iets negatiefs, hij denkt juist dat het de redding gaat worden van de nieuwe ‘Gouden Eeuw’ van de musclecar.

Kuniskis weet nog niet of het om volledig elektrische auto’s zal gaan of om plug-ins. Wel denkt hij dat de musclecars geëlektrificeerd zullen worden zodra de techniek betaalbaarder wordt. “Dan kunnen de gekke mensen aan de slag met elektrificatie. Dan kunnen we het performance-based maken in plaats van economy-based.”

Hij vergelijkt de huidige milieuwetgeving met de begin van de jaren ’70. Toen werkten autofabrikanten aan musclecars, maar zorgde onder meer de oliecrisis, veiligheidsnormen en emissiestandaarden ervoor dat ze na 1972 verdwenen. Nu gebeurt er iets soortgelijks. Zeker met Biden als president, zegt de Dodge-baas. Naar verwachting gaat hij de milieuwetgeving verscherpen en is hij nu al bezig met het promoten van EV’s. De dagen van de V8 zijn dus geteld, maar de dagen van de musclecar niet, denkt Kuniskis, juist omdat we nu elektrificatie als redding hebben.

Concrete plannen wilde hij echter nog niet delen. Of hij eerst gaat elektrificeren of meteen met een EV komt, is dus niet duidelijk. Het is maar te hopen dat Dodge opschiet met de plannen, voordat het bedrijf noodgedwongen met de V8 moet kappen. Want dan hebben we natuurlijk geen van beide meer.

Foto: Dodge Charger SRT Hellcat van @RobinTem, via Autojunk.nl.