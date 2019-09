Autoblog Garage: 5 voor- en nadelen Mazda MX-5 (ND)

Het bekende riedeltje over de MX-5 kennen we wel. Hoe zit het in het echte leven?

Geef een journalist/blogger/iemand met een mening een Mazda MX-5 mee en het eindoordeel is vrijwel altijd hetzelfde. Stuurt fantastisch, maar de roadster is wel een beetje krap.

In dit artikel geef ik mijn ongezouten mening, als eigenaar van een MX-5 (ND), over deze auto. Ik probeer in te zoomen op de voor- en nadelen van mijn auto zonder het stereotype verhaal van menig journalist over te nemen. Dat een MX-5 een goede stuurmansauto is en dat de opbergruimte aan de krappe kant is weet immers iedereen. Let wel: ik heb het specifiek over mijn auto, een MX-5 ND GT-M 160 Sportspack met Bilstein dempers en Eibach veren.

We trappen af met de voordelen.

1. Mechanisch sperdifferentieel

Auto’s met vermogens die richting de 300 pk kruipen (of meer) zijn gebaat bij een sper. Het is bijna noodzakelijk op dat soort auto’s om er het maximale uit te halen. Ook op een auto met minder vermogen, zoals de MX-5, is een sperdifferentieel van toegevoegde waarde. De controle over de auto voelt meer solide bij het uitkomen van de bocht. Je hebt echt geen nattigheid nodig om opzettelijk grip te verliezen. Zelfs op een lagere snelheid en een onbehouwen rechtervoet wil de MX-5 ND spelen en dan helpt het sper met een voorspelbaar resultaat van zo’n actie. Namelijk totale controle en geen verrassingen. En toch even een kleine lofzang over de besturing: de auto ligt écht als een plank op de weg.

2. Gunstige versnellingsbakverhoudingen

Het nadeel van mijn vorige auto, een handgeschakelde E92 M3, vond ik de verhoudingen van de bak. De versnellingen waren behoorlijk lang. Ook moderne Porsches met een handgeschakelde versnellingsbak hebben hier ‘last’ van. Gelukkig zit dat bij de MX-5 wel snor. Op een dijkweggetje kun je met een relatief lage snelheid alsnog spelen met de versnellingen. Het ‘nadeel’ is dat je gauw boven de 3.000 toeren per minuut komt na een schakelactie. En dat resulteert weer in meer geluid in de cabine (daarover later meer). Daarnaast komt de redline van de 2.0 gauw in de buurt. Dat heeft Mazda verbeterd met het modeljaar 2019.

3. Fijne afstelling van de pedalen

Je kunt nog zo’n goede auto hebben: als de drie pedalen vervelend staan zul je nooit echt honderd procent lol beleven zonder je te ergeren. Ik heb kleine voeten (maatje 41) en kan het goed vinden met de pedalen. Ze staan ook goed om met tussengas te spelen. Dit is natuurlijk persoonlijk, mensen die grotere voeten hebben kunnen dit totaal anders ervaren.

4. Briljant dakmechanisme

Om het gewicht laag te houden kon de MX-5 ND natuurlijk geen zware dakconstructie krijgen. Je moet het dak met de hand bedienen en dat werkt super. Zelfs op snelheden tot 50 km/u kan je passagier het dak even snel openen of sluiten als jij op de weg let. Op hogere snelheid lukt misschien ook wel, maar dan zal de wind serieuze tegenstand bieden. Het openen en sluiten duurt slechts enkele seconden.

5. Moderne snufjes

Ik heb de auto hoofdzakelijk gekocht om in rond te scheuren op mooie dagen. Toch is het lekker dat de MX-5 ND is voorzien van allerlei snufjes. Mijn auto heeft adaptieve bochtverlichting (AFLS), Blind Spot Monitoring (BSM), parkeersensoren en een dode hoek radar waarschuwingssysteem bij achteruitrijden. Not bad!

Nadelen

Het is zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. De MX-5 ND heeft een aantal nadelen die ik heb ondervonden. Naast de gevoelige actieve motorkap (zie introductie-artikel voor meer informatie) zijn er nog tal van andere dingen die nadelig zijn aan de Japanse roadster.

1. Niet de beste op de snelweg

Tenzij 100 km/u je favoriete snelheid is op een rijksweg is de MX-5 ND geen beste keuze. Ik gebruik de auto niet als daily en dat heeft mede te maken met het rijgedrag op de snelweg. Met mijn Eibach-verlaging en de Bilsteins is het een harde bedoeling. Je merkt aan alles dat deze auto is ontwikkeld voor het betere bochtenwerk. Hard rechtdoor rijden is aan andere auto’s bestemd. Persoonlijk zou ik de MX-5 ND afraden als dit je daily zou moeten zijn. Een alternatief is de MX-5 ND RF, die wat meer op comfort gericht is.

2. Lak gevoelig voor steenslag

Nog een reden om snelwegen te vermijden. De lage neus (in combinatie met mijn verlaging nog lager) is een soort stofzuiger voor steenslag. Zelfs bij voldoende afstand op je voorligger eet de auto steentjes. Een beschermfolie laten aanbrengen kan helpen schade voorkomen. Mij maakt het niet heel veel uit. Steenslag is geen wereldramp.

3. Geluiden in de auto

Alles boven de 120 km/u vereist een stemverheffing in de cabine. Boven de 130 km/u is de radio al niet meer goed te verstaan. Om het gewicht zo laag te houden is er van veel isolatiemateriaal geen sprake. De MX-5 ND mag dan wel een moderne auto zijn, in het interieur kan de auto op hogere snelheden behoorlijk spartaans aanvoelen. Wat natuurlijk prima is voor een hobbyauto, zeker als je alleen in de auto zit is dit geen issue.

4. Stuurwiel

Het materiaalgebruik in het interieur stemt me tevreden. Behalve het stuurwiel. De kwaliteit vind ik niet om over naar huis te schrijven. Bovendien is het stuur wat aan de dunne kant en mis je steun bij het betere bochtenwerk. Gelukkig kun je daar wat aan laten doen en dat ben ik ook van plan. In een toekomstige update kom ik daar op terug.

5. Kostbare onderdelen

De MX-5 ND weegt net geen 1.000 kg. Toch zijn er zaken als een Bose geluidssysteem en stoelverwarming aanwezig. Mazda wist het gewicht onder meer laag te houden door gebruik te maken van duurdere materialen zoals aluminium. Mooi natuurlijk, maar ook kostbaar. De motorkap is bijvoorbeeld van aluminium en kost enkele honderden euro’s om te vervangen. En dat is exclusief spuitwerk.

Voorlopige conclusie

De MX-5 ND is echt een leuke auto om te rijden, maar dan moet je het voertuig wel gebruiken waar ‘ie voor bestemd is. Snelwegen vermijden, files uit de weg gaan en op zoek gaan naar kronkelende weggetjes. Je zult de grootste lol hebben met de roadster. Tenzij je een flinke dude of dame bent, want voor lange mensen is de MX-5 ND nog steeds een krappe en bijna onmogelijke auto. Voor mij is dit een auto waar ik op de lange termijn plezier van ga hebben.