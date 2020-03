Volkswagen Golf R krijgt geen klein broertje

Bovenstaande is de snelste Polo die je gaat krijgen: Volkswagen R gaat zich er niet mee bemoeien.

De Volkswagens Golf en Polo zijn al sinds hun bestaan een sterk duo. De Golf kwam in 1974 en zijn kleine broertje kwam één jaar later. De auto’s leken toen erg op elkaar, met het verschil in grootte natuurlijk. Door evolutie en de wens om steeds grotere auto’s te willen, werd het verschil niet alleen groter: de auto’s zelf ook. De huidige Polo is een maatje groter dan de eerste Golf, en de huidige Golf is dus nog een slag groter.

Klein maar fijn

Mede daardoor ontstaat een grappige trend. In absolute cijfers is de Golf sinds 1974 de best verkochte van de twee in Nederland, maar momenteel is de Polo steeds meer in trek. Dat sloeg om zo rond 2010, door de Polo BlueMotion. Als de economie aantrekt wil je iets kleins en in het geval van Volkswagen iets wat lekker zuinig is (en iets wat terecht de bijnaam SlowMotion krijgt, maar goed). Naast het hele BlueMotion-verhaal is sowieso het formaat van de Polo wat gunstiger. Van 2010 tot nu is de Polo niet meer van zijn troon te stoten: het is nog steeds de beter verkopende van de twee.

Better, faster, stronger

Goed, dat is Nederland, maar door de veranderende groottes en het feit dat de Golf steeds duurder wordt, is de Polo de ‘klein maar fijn’-optie. Zo ontstaat de wens om die Polo steeds meer op de Golf te laten lijken. De versies bewijzen dat. Sinds pak ‘m beet 2001 is een Polo GTI een vaste toevoeging in het gamma: lekker simpel en lekker vlot. De vorige generatie kreeg na de facelift een upgrade: net als bij de Golf kwam er een Polo R. Deze heette voluit Polo R WRC en was vrij gelimiteerd. Slechts 2.500 stuks kwamen er omdat het meer een knipoog was naar de rallysport, maar ook de optie voor een 220 pk sterke 2.0 TSI ontbrak nog aan de Polo GTI, dus het was best een upgrade. Dat is toch leuk, zo’n über-Polo?

Geen R-versie verdiend

Leuk ja, maar beschikbaar? Nee. Er komt van de nieuwste generatie Polo geen R. Dat laat de baas van Volkswagen R, Jost Capito, weten aan Car Throttle. Het R-label wordt niet zoals het S-label van Audi: lekker strooien ermee. Nee, de Volkswagen R’s moeten auto’s zijn die hun naam waardig zijn. De Touareg R met 462 pk is dat wél, evenals natuurlijk de aankomende Golf R. Maar voor de Polo is een R-versie niet aan bod. Te veel kosten, te weinig vraag. Bovendien wil Volkswagen die kleine klassen geen R-label geven, dus verwacht ook geen Up R, T-Cross R et cetera. De Golf en T-Roc R zijn de kleinsten.

Denk groter

Maar aangezien Volkswagen R een echte Duitse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) is, lijkt het wat stompzinnig om maar drie modellen uit te brengen. De Passat wordt eigenlijk ook al doorgestreept. “Mensen die een Passat kopen, zijn meestal niet uit op sportiviteit”, aldus Capito. De Passat heeft echter een ‘sportievere’ broer, de Arteon. En ja: daarvan komt een R-versie (en dat wisten we al). Helaas niet met een VR6, zoals ooit getest werd, maar met een sterkere 2.0 TSI. Ach, meer schnell is natuurlijk altijd goed.