Autoblog Garage: Renault Clio van Loek - Autoblog.nl

De ingang naar het auto-avontuur: een eerste auto! Waarom ging Loek voor een Renault Clio in de Autoblog Garage en waarom dit zwarte exemplaar?

Autoblog Garage hoe kwam Loek tot een Clio

Wat je eerste auto ook was: de kans is groot dat je hem nog voor de geest kan halen. Het is een mooi moment in je leven, helemaal als petrolhead. Na twintig levensjaren, waarvan minstens 10 jaar wachten op 18 worden, besloot ik ook een auto voor mezelf te kopen. Deels voor de heb, maar de ritjes die ‘toch wel handiger zijn met de auto’ worden ook wat leuker met je eigen auto onder de bips.

Zoektocht

Wat koop je dan? Dat is een goede vraag. Helemaal omdat ik nogal kieskeurig aangelegd ben. Ik kan iets afschieten vanwege de domste redenen of als een blok vallen voor iets verschrikkelijks. Misschien is dat ook wel gebeurd, al denk ik zelf van niet.

Je moet niet gelijk op je droomautolijst kijken. De tijd dat ik een Audi RS6 of BMW M2 kan betalen, zit nog ver in de toekomst. Een ambitieus plannetje was om iets vanuit Japan te halen. Ik heb een zwak voor obscuur spul uit de nineties en de vroege jaren ’00. Een persoonlijke favoriet is de Toyota Crown Athlete Estate. Pak een ruime, verrassend luxueuze stationwagon en leg er een 1JZ-motor uit een Supra in. Toch bijna driehonderd pk in een riante stationwagon.

Na @jaapiyo vragen hoe hij zijn 944 uit de Verenigde Staten heeft gehaald, werd duidelijk dat door extra ‘rompslompkosten’ deze goedkope deal toch nog weer richting hoge bedragen zou gaan lopen. Dan moet ‘ie nog op de boot. En je koopt blind. Te veel moeite, te veel geld, in ieder geval voor de huidige situatie. Ik wil ooit nog een Crown Estate hebben, maar niet nu.

Bovendien bestaat er in Europa een vrij populair alternatief voor de Crown Estate: de BMW 5 Serie (E39). Er staan voldoende mooie exemplaren op het web, zelfs met Individual-pakketten voor redelijke prijzen. En je kunt ze vinden in alle uithoeken van Nederland, in plaats van enkel Japan en Aziatische landen.

Kosten

Het probleem bij sloepen als de E39 is dat wegenbelasting nog verrassend duur kan uitpakken. Ook de aanschafkosten liggen voor een goed exemplaar toch iets te hoog. Het grootste probleem is echter verzekering. Op jonge leeftijd, als je zelfs nog beginnend bestuurder bent, kan dat toch een flink fortuin kosten. Alles is relatief, maar klein beginnen is niks mis mee. Een ‘sweet spot‘ had ik nog gevonden in vrij oude auto’s die in allerlei marges vallen. Denk aan Mercedes W124’s, BMW E34’s en dat soort spul. Die waren in aanschaf en onderhoud dan weer te duur.

Klein maar fijn

Kortom: dit is allemaal ambitieus en leuk voor in de toekomst. Voor nu had ik maar een paar basiseisen:

Goedkoop (tussen de 1.500 en 2.000 euro),

Redelijke kilometerstand en gedocumenteerd onderhoud,

Paar opties: op zijn minst een radio, stuurbekrachtiging en werkende verwarming. Indien mogelijk een paar leuke bijzaken als cruise control,

Maandelijkse kosten moeten meevallen.

Zo vielen er al weer een paar auto’s af. Een Toyota Paseo bijvoorbeeld, dat leek me een leuk ding en toch weer Japanse obscuriteit. Zo obscuur dat de dichtstbijzijnde die de moeite waard was, 220 km verderop te koop stond. Bovendien heb je dan die opties alsnog niet.

Autoblog-advies

Toen ik nog naar sloepen aan het kijken was, was het de maker van al jullie favoriete AB-adviezen @willeme die zei dat je eigenlijk gewoon naar een relatief jonge hatchback moet kijken. Denk aan een VW Polo of SEAT Ibiza van rond 2003 (wat ik allebei geen leuke auto’s vind en goede exemplaren zijn toch verrassend duur), een Ford Fiesta van rond die tijd (vaak saai) of een Renault Clio. Allemaal met hun leuke grote motor, dan heb je gewoon erg leuke autootjes. Kijk, zo wordt je eisenlijstje concreet. Na een Ford SportKa afgeschoten te hebben omdat ik er met mijn 1 meter 88 niet comfortabel in zit, ben ik gaan zoeken naar de tweede generatie Renault Clio, dat klonk als de beste optie en stiekem heb ik dat altijd een leuke auto gevonden. Wel van na de facelift. Niet alleen vind ik die mooier, dan pak je ook wat opties mee.

Welke?

Ik heb een paar mensen via het internet een berichtje gestuurd om eens naar hun Clio’s te kijken. De eerste was een 1.2 16V met 75 pk. Dit was de Community-editie. Dat was een soort ‘uitzwaaimodel’ voor de tweede generatie Clio uit 2005. Deze zat ‘bomvol’ met opties, maar dat viel uiteindelijk toch tegen. Alleen elektrische ramen was iets waarvan ik het daadwerkelijk luxe vond. Verder moest alles met de hand. Ik vond dat in eerste instantie geen probleem, want verder was hij min of meer prima. Maar het was de eerste die ik tegenkwam en er waren toch wel wat potentiële kwaaltjes. Toch even het aanbod verder uitspitten.

De enige echte

Voor hetzelfde geld als deze 1.2 Community dook er ineens een Clio Campus op. Deze was wat jonger (2007), was een 1.4 met 98 pk en deze had warempel cruise control! Gelijk gebeld, maar door corona moest deze dealer dicht op dinsdag rond de tijd dat ik hem wilde bekijken. Op woensdag was deze al verkocht. Zo’n goede deal was het dus.

Vervolgens dook er eentje op als een duiveltje als een doosje. Driedeurs, uit 2004, met een respectabele kilometerstand. Tenminste, zo lang je de onderhoudsbeurten kan checken. Documentatie daarvan was aanwezig. De optielijst was echter de grote verrassing. Niet alleen zat er veel op: er zat meer op dan ik herinnerde dat je kon krijgen op de Clio II. Cruise control, elektrisch bedienbare spiegels, mistlampen (leuk om te hebben als je toch bezig bent), elektrische ramen, originele radio en ideaal voor deze winter: werkende climate control. Volledig automatische klimaatregeling in een oude Clio.

1.6 Dynamique

Misschien wel de leukste ‘optie’: het ging om de grootste motor die er is, RS niet meegerekend. Het was een 1.6 Dynamique. Dynamique Luxe, zelfs. Dus veel opties en veel pit. De 1.6 zestienklepper levert 110 pk. Ze staan te boek als relatief betrouwbaar en vooral eenvoudig. Dit moest hem worden. Ook een proefrit stelde geen verrassende zaken aan het licht. Alles wat erop zat werkte perfect, vrij van storingen of motorproblemen en vooral: de potentie van de 1.6 was bepaald geen leugen. Voor wat bedoeld is als een compacte en goedkope B-segmenter durf ik hem eigenlijk erg rap te noemen. Er was geen twijfel meer aan: dit is de beste Clio die je kunt krijgen voor het geld, uit het aanbod wat ik heb gevonden dan.





Deal! Loek heeft een Clio, welkom in de Autoblog Garage

Een lang verhaal, maar het zorgde ervoor dat ik achter in januari mijn eerste auto heb gekocht! Een Clio 1.6 Dynamique Luxe dus, in het zwart. Zonder de meegespoten bumpers, maar dat mag de pret niet drukken. Alsof de deal niet nog perfecter kon: de auto was niet apk-gekeurd, maar dat deed de garagist nog bij de prijs in. Zo is apk voor minstens een jaar gewoon geregeld. Er is zelfs nog een fuseekogelhoes vervangen. Kortom: ik tot over mijn oren verliefd want dit was een goede deal geweest, met een leuke auto als resultaat.

Perfect?

Is ‘ie dan perfect? Nee natuurlijk niet. Sowieso zou hij out of the box nooit perfect zijn, ik houd wel van subtiele modificaties aan een auto. Geen Pimp My Ride-taferelen, maar ik ben aan het plannen om een setje leukere velgen eronder te zetten. De standaard vijfspaaks sportvelgen zien er prima uit, maar een setje (replica)velgen zoals die onder de Clio II RS zitten, zouden de auto afmaken wat mij betreft.

Ook wat kleine zaken aan de auto zijn ‘kapot’. Zoals gezegd, elektronisch dus niks. Het gaat vooral om hardware. Een kleine buts hier, een klein krasje daar: de auto is ‘goed gebruikt’. Iets meer irritante zaken zijn ietwat botte ruitenwisserbladen en de gasveren voor de kofferbak werken niet helemaal lekker meer. Geen zaken die je tot waanzin gaan drijven, maar wel zaken die gefixt kunnen worden.

Iets wat verder in de toekomst nog op mijn lijstje staat: stoelen. De standaard stoelen zitten prima en houden je verrassend stevig op je plek. De hoogte is wat mij dwarszit, zelfs de laagste stand voelt als standje Modus. Voor 99 procent van de kopers zal dat heerlijk zijn, maar ik vind het maar zo zo. Het is niet storend, maar wel een aandachtspuntje.

Genieten

Verder is het gewoon een kwestie van genieten. De auto stuurt soepel, trilt absoluut niet, schakelt perfect en zoals gezegd is hij lekker vlot. Heerlijk vlot zelfs, op de snelweg kan je op de gewenste snelheid zitten binnen een oogwenk. Je merkt wel dat je bij 140 op de max zit, als het gaat om benzinegeld besparen. Maar onveilig en ongepast voelen op die snelheid is geen sprake van. Overdag de cruise control op 110 gaat alsof het een gloednieuwe auto is.

Over benzinegeld gesproken: daar had je misschien beter de 1.2 of 1.4 voor kunnen hebben. Ik heb weinig ervaring met hypermilen en wat echt zuinige auto’s zijn, maar de 1.6 voelt als een relatief zware motor, wat het voor dit type auto ook min of meer is. Ik heb de verbruikscijfers in de praktijk even niet paraat, maar volgens de actieradius-monitor moet plusminus 420 km op een tank mogelijk zijn. Afhankelijk van rijstijl natuurlijk. Ik heb qua verbruik alleen ervaring met een 1.0 muesli-blokje in een compacte crossover en die haalt toch meer uit zijn benzine. Het is verre van een dealbreaker, misschien dat bij zuinig rijden die monitor zelfs nog iets vriendelijker is.

Plannen? Ik heb zoals gezegd al een paar nog niet echt concrete modificaties in gedachten, maar wil me eerst richten op het ‘een worden met de auto’ en op kwaaltjes blijven letten. Je zou maar iets kapot rijden en moeten repareren terwijl je net al je geld er doorheen gejast hebt met het kopen van een setje velgen. Zo voelt de auto niet aan, maar je weet het maar nooit. Zodra er concrete plannen zijn en die uitgevoerd worden, mag je uiteraard weer een aflevering over Loek zijn Clio lezen in de Autoblog Garage.