Elektrische Isetta-kloon is eindelijk weer een stapje dichterbij - Autoblog.nl

Kan je je een snoezigere auto bedenken dan een elektrische Isetta-kloon?

Helemaal klaar zijn ze nog niet, maar de Microlino is wel een stapje dichterbij. Bijna zes jaar geleden maakte het Zwitserse bedrijf Micro bekend aan een auto te werken. Alhoewel, zelf noemen ze het geen auto. Volgens Micro is het een mix tussen een auto en een motorfiets. Hun creatie moest in 2017 op de Chinese markt verschijnen en zo’n 6500 tot 9000 euro gaan kosten.

Inmiddels zitten we in een nieuw decennium en is de Microlino nog niet klaar. Dat is niet helemaal hun eigen schuld – ze waren verwikkeld in een juridisch gevecht met hun productiepartner die eigenlijk de Microlino voor zichzelf wilde bouwen – maar jammer is het wel. Want de Microlino ziet er wel extreem schattig uit, als elektrische BMW Isetta.

Er is echter goed nieuws te melden, de mannen en vrouwen van het Zwitserse Micro hebben namelijk niet de hele tijd stilgezeten. Ze laten het eerste prototype van hun Microlino 2.0 zien. En zoals die 2.0 laat zien, zijn er flinke verschillen met het eerste model. De grootste verandering zit hem in het skelet van de auto. De 1.0 had nog een buisvormig frame, wat er niet bijzonder veilig uitziet. De 2.0 heeft echter een stevigere structuur, gemaakt van staal en aluminium. Dit nieuwe frame ziet er een stuk steviger en ‘serieuzer’ uit.

Een ander verschil is dat de Microlino 2.0 daadwerkelijk EU-typegoedkeuring gaat krijgen. Dit moet in augustus van dit jaar plaats gaan vinden, waarna de productie een maand later zal beginnen. Dan kunnen de eerste kopers ook hun ‘soort van auto’ in ontvangst nemen.

Wat voor specs heeft de Microlino? Nou, verwacht geen Tesla-killer. De actieradius bedraagt een kleine 125 kilometer. Of 200 kilometer, als je de grotere accu aanvinkt. Dan krijg je een 14,4 kWh-accu, in plaats van de standaard 8 kWh-accu. De Microlino heeft een elektromotor die een allesvernietigende 15 pk en 100 Nm produceert. Micro geeft als acceleratietijd vijf seconden. Klinkt indrukwekkend, en dat zou het ook zijn als het van nul naar honderd was. De Microlino kan alleen geen honderd kilometer per uur, maar heeft een maximumsnelheid van 90 km/u. Die acceleratietijd is dan ook tot vijftig kilometer per uur.

Micro ziet de Microlino als de perfecte auto voor de meeste mensen. Want hoe vaak gebruik je nou echt je auto voor die lange ritten, of om veel mensen te vervoeren? Vaak zit je er in je eentje in terwijl je naar werk gaat. Wat volgens Micro prima in de Microlino moet kunnen. Net als de Isetta heeft deze elektrische kloon één deur aan de voorzijde. Binnenin is plek voor twee volwassenen en drie bierkratten. Dat laatste verzinnen we niet, dat schrijft Micro zelf. De Microlino is in vier uur op te laden met een simpel stopcontact en weegt 513 kilogram. De Microlino kost 12.000 euro.