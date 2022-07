Gloednieuwe Porsche 911 GT3 R met rode koplampen is hier

Op een circuit mag er een beetje creatief gedaan worden met regels, dus dan mogen rode koplampen op de nieuwe Porsche 911 GT3 R ook gewoon.

Fans van lekker dikke raceauto’s worden op hun wenken bediend. Gisteren konden we nog smullen van de nieuwe Ferrari 296 GT3, vandaag komt Porsche met hun nieuwe raceauto voor de lange-afstandsraces. Porsche brengt ons de GT3-versie van de 911 (992). En dan niet de GT3 zoals we hem al een tijdje kennen, maar de echte gehomologeerde raceversie waar de straat-GT3 zijn naam aan dankt.

Porsche 911 GT3 R

Die versie heet Porsche 911 GT3 R, wat je dan weer niet moet verwarren met 911 GT3 RS. Om de verwarring compleet te maken heette de voorganger van deze GT3 R de 911 RSR. Het is soms even puzzelen. Qua auto is het vrij snel duidelijk welke versie je op het circuit terug gaat vinden. Met zijn enorm brede bodykit, aerodynamica overal en gestript interieur ga je geen kenteken vinden op de nieuwe 911 GT3 R.

Motor

Het feit dat je de naam Porsche 911 GT3 R vrij snel verwart met de straatversies, heeft ermee te maken dat die straatversies de basis vormen voor deze GT3 R. Of eigenlijk andersom, dat is betere PR voor Porsche. In ieder geval is de motor gebaseerd op de 4.0 liter grote platte zescilinder achterin de 911 GT3. In de GT3 R is deze wel iets vergroot, van 3.997 cc naar 4.194 cc. Zoals de voorganger 911 RSR is deze motor watergekoeld.

Het totaalplaatje komt uit op 565 pk. Porsche bereikt dat door alles uit die 4.2 liter F6 te peuteren: je gaat geen turbo’s vinden op de Porsche 911 GT3 R. Zoals vele van zijn rivalen heeft de GT3 R een sequentiële zesbak die bekend is uit de 911 GT3 Cup. Deze is te bedienen met schakelflippers achter het stuur. Allemaal aardig gesneden koek.

Aerodynamica

Op het gebied van aerodynamica vallen twee dingen op aan de Porsche 911 GT3 R. De hele onderkant is een vlakke plaat, met een kleine verhoging bij de vooras en een grote diffusor achter. Dit om de onderkant zo aerodynamisch mogelijk te maken. Een ander stukje aerodynamica dat we kennen van de 911 GT3 is de ‘swan neck’ spoiler. Deze achterspoiler met de bevestigingspunten bovenop maximaliseert zo de luchtstroming onder de vleugel. Als we de reeds bevestigde plaatjes van Porsche mogen geloven, is dit ook een soort voorproefje voor de spoiler van de nieuwe 911 GT3 RS.

Zoals altijd is het binnenin een spartaans geheel, maar wel met nieuwe veiligheidssystemen om de bestuurder(s) van de Porsche 911 GT3 R levend te houden. Het gestripte geheel zorgt voor een totaalgewicht van slechts 1.250 kg. Een laatste stukje verbeterde techniek: de koplampen gebruiken een nieuw soort ‘collimator’-techniek. Het zorgt voor betere verlichting voor de auto, in de nacht wel zo fijn. Deze techniek is afgeleid van de techniek op de Porsche 963 voor de LMDh-klasse. En, zoals gezegd in de titel, Porsche onthult de GT3 R met rode koplampen.

Aanschaffen doe je enkel als je een raceteam hebt dat in 2024 ingeschreven staat voor de IMSA- of FIA WEC-serie. De ‘kale’ prijs voor de nieuwe Porsche 911 GT3 R is 511.000 euro. Net als de Ferrari 296 GT3 is de nieuwe GT3 R te aanschouwen tijdens de 24 uur van Spa dit weekend.