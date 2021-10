Autoblog Garage: VW ID4 duurtester afscheid

Onze periode met de Volkswagen ID.4 duurtester zit erop. We hebben behoorlijk wat diverse kilometers gemaakt met deze elektrische auto!

Van Zuid-Holland tot Groningen en van Zeeland tot Zuid-Limburg. Zelfs een stuk Duitsland. Deze Volkswagen ID.4 duurtester hebben we alle hoeken van het land en daarbuiten laten zien. De elektrische auto namen we in mei in ontvangst voor een testperiode van drie maanden. Nu is het tijd om afscheid te nemen en om terug te blikken.

Deze ID4 was al goed ingereden. Voor zover je het over inrijden bij een elektrische auto kunt hebben. Er stond zo’n 6.000 kilometer op de klok toen Autoblog begon aan de duurtestperiode. We leveren de ID4 terug aan Volkswagen Nederland met een kilometerstand van meer dan 14.000. Kortom, in een tijdsperiode van zo’n drie maanden is er 8.000 mee gereden.

Overal voor gebruikt

De vraag is niet wat we ermee gedaan hebben, maar wat we er niet mee gedaan hebben. Een caravan achter de ID4 hangen? Check! Een roadtrip door Duitsland en zien wat op topsnelheid rijden doet met de actieradius? Check! Onderzoeken waar je het beste kunt snelladen? Check! Driften? Check!

En dan zijn er nog allerlei ritten tussendoor. Allerlei dingen die jij ook zou kunnen doen met je eigen auto. Even naar de IKEA, of even een fiets achterin vervoeren. Laatstgenoemde valt overigens nog niet mee, ondanks dat de ID4 een flinke auto is.

Fijne reisauto

Eén ding kunnen we wel concluderen van onze tijd met de Volkswagen ID4 duurtester. Het is een verschrikkelijk fijne reisauto. Het koppel vanaf stilstand, de comfortabele hoge zit (ja, we worden oud!) en alle zaken aan boord van de EV. Van stoelverwarming tot stoelmassage en van een elektrische kofferklep tot de stilte in de cabine. Kilometers maken in de ID4 is geen straf.

Waar de Volkswagen niet in uitblinkt is in ultiem rijplezier. Het overgewicht van de elektrische auto valt niet te verbloemen. Dat voel je in elke bocht. Daarnaast grijpen de hulpsystemen soms net even te vaak in. De bemoeienis dat je niet goed op de rijbaan zit bijvoorbeeld. Of een ESP dat niet uitgezet kan worden. Bij wat sportiever rijgedrag grijpt de auto vrij snel in en wordt het vermogen geknepen. Jammer, want het is een mooi onderstel en doordat de auto achterwielaandrijving heeft zou je wat meer lol willen.

Volkswagen ID.4 duurtester actieradius

In die 8.000 kilometer krijg je een goed beeld wat de actieradius is van de Volkswagen ID.4. Gemiddeld is 300 kilometer een beetje waar je vanuit moet gaan. Dat is op basis van ons rijgedrag. Dus lekker vlot doorrijden, af en toe stoelmassage aan en uiteraard airco en Spotify ingeschakeld.

Gelukkig is de software van de ID slim genoeg om daarop te anticiperen. Je komt niet voor fata morgana’s te staan als het gaat om de actieradius. De ID4 geeft de actieradius aan op basis van je rijgedrag. In ons geval staat er dan zo’n 290, 300 of 310 kilometer aangegeven als de batterij voor 80 procent geladen is. Tot honderd procent laden voegt daar dan zo’n 20 kilometer aan toe.

We Connect ID.

De ID-auto’s komen met een app. Natuurlijk, welke moderne auto heeft tegenwoordig niet z’n eigen app? De mogelijkheden zijn wat beperkt, maar functioneel. Je kunt van tevoren de climate control aanzetten. Een feature die ik in elk geval vaak gebruikt heb. Lekker instappen met of de verwarming of de airco aan, afhankelijk van de temperatuur buiten.

Weigerende laadpaal

Verder kun je in de app de resterende actieradius zien en hoe het laden ervoor staat. Installeer vooral die app zou ik zeggen, want het kan je irritatie voorkomen. Zo hadden we een keer dat de laadpaal er halverwege geen zin meer in had. Dat konden we zien vanuit de app, omdat het laden was gestopt. Scheel toch weer een wandel naar de auto, of vervelender, een verrassing de volgende ochtend als de batterij niet is volgeladen.

Sowieso hadden we vaker ruzie met laadpalen zo nu en dan. Eén specifieke publieke laadpaal van EVbox bij ons in de wijk had er geen zin meer in. Zelfs een laadsessie starten lukte niet. De ID.3 van een buurvrouw kon wel vrolijk laden aan die paal. Het is dus een mysterie of het nu aan de ID.4 ligt of aan de laadpaal. Gelukkig zijn er genoeg andere palen in de omgeving waar de auto wel zin had om op te laden.

Laadkosten

Natuurlijk zijn jullie benieuwd naar de laadkosten. Logisch, wij waren ook benieuwd naar de kosten die zijn gemaakt tijdens de testperiode. Met een elektrische auto is dat wat lastiger in beeld te brengen in vergelijking met een reguliere auto. Je kunt immers geen tankbonnetjes bewaren en deze bij elkaar optellen. Bovendien was de ID4 soms aan het thuisladen en soms weer publiek aan het laden. Dan is het ook nog zo dat er soms een andere laadpas is gebruikt. Om nog maar te zwijgen over de laadpalen die vaak niet aangeven hoeveel een laadsessie heeft gekost. Kortom, een uitzoek werkje.

Van één trip kunnen we in elk geval vrij duidelijk in beeld brengen wat de laadkosten geweest zijn. Dat is de Duitse roadtrip geweest. Op één laadsessie na, is voor de gehele trip gebruik maakt van de Shuttel mobiliteitskaart. Zoals aangegeven in het oorspronkelijke artikel is er zo’n 1.500 kilometer gereden met de elektrische auto gedurende deze reis.

De laadkosten kwamen voor deze trip neer op een totaal van € 105,-. Zonder die ene laadsessie bij Shell Recharge met een andere laadpas kun je er ongeveer vanuit gaan dat de kilometerprijs neerkomt op 0,07 eurocent.

We kunnen terugblikken op een fijne tijd met de Volkswagen ID.4 duurtester. Dat deze EV opduikt in het lijstje best verkochte EV’s tot nu toe is niet geheel onverdienstelijk. Helaas komt aan alles een einde en moet ook deze ID.4 weer terug naar Volkswagen.