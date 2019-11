Autoblog Gemist: de 4 video’s van deze week

Een vernieuwde Tesla, een snelle BMW en meer in de Autoblog Gemist van deze week.

Maandag 4 november – Tesla Model X rijvideo

Nieuwe motoren, nieuwe games en niet onbelangrijk: Caraoke. Ja, dat is precies wat je denkt dat het is. We reden met de vernieuwde Model X.



Dinsdag 5 november – De BMW M135i van Martijn

In de Autoblog Garage video van deze week de auto van cameraman Martijn! Een BMW M135i, al is deze auto niet helemaal standaard meer.



Vrijdag 8 november – DS 3 Crossback E-Tense rijtest en video

De DS 3 Crossback is sinds mei dit jaar te krijgen met verschillende verbrandingsmotoren, maar elektrisch is de toekomst! De volledig elektrische DS 3 Crossback E-Tense is dus misschien wel de ultieme mogelijkheid om kennis te maken met dit eigenzinnige merk. En dat doen we in de buurt van -hoe kan het ook anders?- Parijs.



Zaterdag 9 november – Mijn Auto: MINI Cooper S JCW van Jesse

Dit is de R53 Cooper van Autoblog-lezer Jesse. De hatchback is getuned en gaat er goed vandoor!