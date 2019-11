DS 3 Crossback E-Tense: rijtest en video

De DS 3 Crossback is sinds mei dit jaar te krijgen met verschillende verbrandingsmotoren, maar elektrisch is de toekomst! De volledig elektrische DS 3 Crossback E-Tense is dus misschien wel de ultieme mogelijkheid om kennis te maken met dit eigenzinnige merk. En dat doen we in de buurt van -hoe kan het ook anders?- Parijs.

Parijs is belangrijk voor DS: het is de thuisbasis van het merk, maar het is ook de stad van mode, luxe en Franse trots. Het is niet voor niets dat DS daar gevestigd is, het wil zich namelijk als luxe en vooruitstrevend profileren. Als een premium merk dus, een merk dat moet kunnen concurreren met Audi, Mercedes, BMW en Volvo. En grappig genoeg zag de Nederlandse importeur veel mensen van die merken overstappen: er werden heel wat Audi Q5’s en Volvo XC60’s ingeruild op de DS 7, die overigens binnenkort met een 300 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn op de markt komt. Maar dat terzijde.

DS is uiteraard ontstaan uit Citroën. Niet voor niets is het vernoemd naar één van de meest legendarische auto’s die ooit de Citroën-fabrieken verliet. De Citroën DS was in zijn tijd revolutionair, met een eigenzinnig ontwerp en vooruitstrevende techniek. Denk daarbij aan het hydropneumatische onderstel en meedraaiende koplampen. Zaken die de DS in de jaren ’50 al had.



De DS 3 Crossback E-Tense is de tweede geheel door DS ontworpen auto, na de DS 7. Daarvoor werd nog wat zwaarder op Citroën geleund. De DS 3 Crossback vervangt in zekere zin de DS 3, maar is natuurlijk een crossover dus staat hij iets hoger op z’n pootjes. De auto is gebaseerd op het EMP-platform van PSA, hetzelfde platform als de Peugeot 208 bijvoorbeeld.

Die Peugeot 208 reden we onlangs ook in elektrische variant. Niet geheel toevallig hebben we het over dezelfde cijfers: een motor met 100 kW piekvermogen, 260 Nm koppel en een 50 kWh batterij die aan een 100 kW laadpaal in 30 minuten tot 80% opgeladen kan worden. Thuis laden kan in vijf uur mits er gebruik wordt gemaakt van een drie fase wallbox. De accu heeft net als bij de eerder genoemde Peugeot een garantie op 70% capaciteit tot een leeftijd van acht jaar of 160.000 kilometer.

DS heeft daarnaast een aantal apps om je te helpen de auto zo optimaal mogelijk te gebruiken. Sluit je een tankpas-abonnement af bij DS (Free to Move) dan krijg je ook een app waarmee je je route op je telefoon kunt plannen en vervolgens in kunt laden in de auto. De DS 3 Crossback E-Tense maakt de route dan automatisch zo snel mogelijk, waarbij hij eventuele stops bij zo gunstig mogelijk gelegen snellaadpalen incalculeert. Met een tweede app kun je de auto volledig beheren. Zo kun je de laadtijd programmeren om in daluren van je stroomleverancier pas te laden, of je kunt in een agenda aangeven hoe laat je auto voorverwarmd en klaar voor vertrek moet zijn.



Qua prestaties: de DS 3 Crossback E-Tense is niet bloedsnel, maar wel serieus rap op de eerste meters. Mits je voor de sportmodus kiest, is er vanuit niets 260 Nm koppel beschikbaar om je in 8,1 seconden naar de 100 te schieten. De topsnelheid is net als bij de e-208 begrensd op 150 kilometer per uur, maar het laatste stukje daar naartoe is al niet heel gepeperd meer, dus het is niet zo dat je vol de begrenzer induikt.



Sturen doet de DS 3 prima. Het is geen sensationeel scherpe auto, maar in Sportmodus reageert de auto redelijk vlot en scherp op input van het gaspedaal. De besturing is in sportmodus wat zwaarder dan in de andere modi, maar dat is meer kunstmatige zwaarte dan dat het extra gevoel geeft.

Maar waar deze auto het écht van moet hebben is z’n kwaliteit. De auto is bijvoorbeeld heerlijk stil. Natuurlijk is een elektrische aandrijflijn daar een goed begin voor, maar bij elektrische auto’s heb je het probleem dat je geen motorgeluid en -vibraties meer hebt die andere geluiden maskeren. Die geluiden worden dus extra hoorbaar als de aandrijflijn fluisterstil is. De DS 3 heeft allerlei isolatie en een speciale voorruit en zijruiten om te zorgen dat zaken als bandengeluid, steentjes in de wielkasten en andere bijgeluiden niet irritant de cabine binnenkomen. Daardoor waan je je in deze relatief kleine auto in de stilte van een Mercedes S-Klasse. Prachtig.



En natuurlijk, uiterlijke schoonheid is vreselijk subjectief, maar de DS 3 oogt op een goede manier ‘anders’ en straalt uit dat hij speciaal is. De vloeiende lijnen gecombineerd met agressieve, scherpe randen en hoeken bij bijvoorbeeld de lampen (die weer een kunstwerkje op zich zijn) maken het echt iets speciaals.

En dat geldt misschien nog wel meer voor het interieur. Er zijn zat fabrikanten die proberen ‘het lekker anders te doen’ maar vaak is het resultaat een rommeltje of wordt er bespaard op materialen. De DS 3 Crossback E-Tense is standaard al lekker luxe uitgevoerd met lekker zittende leren stoelen. Tenminste, ons eerste testexemplaar heeft die, met de gratis Performance Line aangevinkt hebben we stoelen met een horlogeband-ontwerp die goed zitten. Bovendien is het dashboard bekleed met Alcantara. Echt een fijne cabine. De verschillende configuraties (of ‘inspiraties’ zoals DS ze noemt) zijn vernoemd naar wijken in Parijs, zoals Montmartre en Bastille.



Leg je echter 800 euro bij, dan kom je wat mij betreft uit bij het écht fijne interieur: de Rivoli-uitvoering. Met lichtgrijs, bijna wit leder komen de hoogglans bedieningselementen net wat lekkerder tot hun recht. Het dashboard en de stoelen krijgen die bekleding, maar zelfs het stuur wordt dan in dat lichtgrijze leer uitgevoerd. Gewaagd, maar ik vind het fantastisch ogen.

De bediening is misschien niet altijd even intuïtief, met de raambediening naast de pookknop. De pookknop die overigens als één van de weinig elementen aan de auto duidelijk herkenbaar is, hij is op het logo erop na exact gelijk aan die van de Peugeot e-208. En ik ben me nu, op het vliegveld wachtend op mijn vlucht naar huis, nog steeds aan het afvragen waar de verstelling voor de buitenspiegels nu eigenlijk verstopt zat. Maar eerlijk is eerlijk: als het je eigen auto is, wen je snel genoeg aan dat soort zaken.



De DS 3 Crossback E-Tense is overigens verkrijgbaar vanaf €43.190 euro, dus ook volgend jaar (als hij in Q2 geleverd gaat worden) is hij nog onder de magische grens voor de elektro-bijtelling. Voor dat geld krijg je overigens een iets kleiner (7 inch) infotainmentscherm, het 10 inch scherm uit deze test is optioneel, helaas. Ook helaas: de bijtelling bedraagt tegen die tijd 8% in plaats van 4%.

Hoe moeten we de DS 3 Crossback E-Tense zien? Bij gebrek aan elektrische premiummerken in dit segment komen we uit bij bijvoorbeeld een Kona Electric. En dan moeten we bekennen dat die met een vergelijkbare prijs ineens wel heel goedkoop oogt, met name van binnen. Toegegeven: de Kona heeft wel een flink grotere WLTP-range, maar de meeste mensen zullen genoeg hebben aan de 320 kilometer die deze DS 3 Crossback E-Tense kan afleggen zonder bijladen. En voor die mensen is de keus straks denk ik bijzonder simpel.



Voor ons straatbeeld hoop ik dat de DS 3 Crossback een succes gaat zijn. Nee, ik heb persoonlijk niet veel met het concept crossover, maar het merk DS heeft me wel enthousiast gemaakt. Daarnaast ben ik oprecht van mening dat dit soort auto’s beter zijn in elektrische vorm dan met verbrandingsmotoren. En daarom hoop ik dat er veel DS 3 Crossbacks verkocht gaan worden, zodat we meer gekke, excentrieke auto’s als deze op de markt gaan zien. De afgelopen jaren heeft DS namelijk heel wat veelbelovende concept cars laten zien die niet zouden misstaan op onze wegen. Kom maar door met dat spul uit Parijs!