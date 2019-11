Fusie FCA en PSA zal geen slachtoffers veroorzaken

Het Frans-Italiaanse feestje heeft behoud van merken op de planning staan.

FCA, het autoconcern waar niets is wat het lijkt. Hun portfolio bestaat uit ijzersterke merken die de laatste tijd tegenvallend lijken te presteren. Zo behoren Maserati en Lancia tot de fabrikanten waar je eigenlijk van hoopt dat die het zo lang mogelijk volhouden. En volhouden doen ze ook, maar grotendeels in de zin van ‘we bestaan nog!’. Om nou het Maserati of Lancia van nu te vergelijken met de oorsprong van beide merken?

De reddende engel waarmee FCA een zeer krachtig concern wil worden, is PSA. De Peugeot/Citroën-holding haalde verrassend genoeg recent Opel binnen, nu is het de beurt aan de Italianen. Merken die in zwaar water verkeren en daarmee een blok aan het been van een succesvol concern zijn, die moeten vrij snel het veld ruimen. Aan de PSA-kant lijkt het allemaal goed te gaan, met Peugeot, Citroën, DS en Opel als vier succesvolle merken. Dus vooral aan de FCA-kant mag dan de bezem door het gamma. Merken als Maserati en Lancia, maar ook Chrysler, het klinkt cru maar daar kun je misschien serieus beter de stekker uit trekken.

Dat gebeurt echter niet. Carlos Tavares, hoofd van PSA, zegt dat alle merken van FCA verwelkomd worden in het nieuwe PSA-FCA concern. Het zou gaan om 13 merken en geen één daarvan delft het onderspit bij de fusie. Voor de ‘moeilijke merken’ is er dus werk aan de winkel om met een goed businessplan te komen, zodat dit ook kan blijven. Uiteraard zijn er bij merken in het concern al wel plannen om individuele modellen te schrappen. Maar het nieuwe gefuseerde concern discrimineert niet op basis van succes.

Overigens is 13 merken in je concern hebben geen overbodige luxe. Volgens Tavares kunnen ze nog niet tippen aan VAG, waar nóg meer merken in het concern zitten (als je China en andere werelddelen meetelt). Waarom de fusie goed zou werken is omdat PSA vooral scoort in Europa, terwijl de Amerikaanse merken van FCA het lekker doen in de VS. Aan de ene kant een goed idee, maar betekent dit dat het ‘Frenchman in New York‘-idee van Peugeot van tafel is? (via Automotive News Europe)