Nieuwe crossovers van BMW en Yamaha voor 2020

Of het nou 2 of 4 wielen heeft, off-road capaciteiten blijven vaak onbenut. Waarom dan niet gewoon kiezen voor 100% asfalt. BMW en Yamaha lieten in Milaan het antwoord zien.

We schreven het afgelopen zondag al. Moet BMW niet iets doen met dat 9Cento Concept van Villa d’Este? En daar hadden ze inderdaad al plannen mee. Op de Eicma presenteerde BMW dan ook 2 nieuwe modellen op basis van het blok wat ook onze F850GS siert, namelijk de F900R en de F900XR die je hieronder ziet.

Dat blok werd overigens wel vergroot naar 895cc, zodat hij echt de ‘900’ naam waard is. De F900 haalt nu 105 pk uit de tweecilinder. Tegelijkertijd trok BMW vandaag het doek van de opgefriste S1000XR (zie onder). Het grote verschil is natuurlijk dat de S1000XR met het viercilinderblok is uitgerust wat verwant is aan de S1000RR.

Terug naar de F900XR. Heb je ambities om het onverhard in te gaan dan is de GS versie een prima keuze. Maar de XR richt zich op het asfalt. Overigens is de zitpositie ook iets lager dan op een GS, wat wellicht ook de wendbaarheid nog iets ten goede gaat komen. Wellicht kunnen we dat begin 2020 als hij op de markt komt eens zelf proberen. Over prijzen is nog niets specifiek bekend, maar denk aan € 1.000 minder dan een F850GS en je zal niet ver uit de buurt zitten. Wel zeker is dat hij in drie kleuren leverbaar wordt. Blackstorm metallic, San Marino Blue metallic en in de Style Sport uitvoering in Hockenheim Silver metallic/Racing Red.

Overigens nam BMW direct 2 modellen mee met het vernieuwde 900 blok. Ook de F900R werd tijdens de persconferentie aan het publiek getoond. De 900 is hier de opvolger van de 800 versie die nu leverbaar is in deze naked van BMW. De bedoeling is dat de Duitsers hiermee zeker de strijd aan kunnen gaan met de CB, Z en MT ranges van respectievelijk Honda, Kawa en Yamaha in 2020.

Als indicatie:

De naked 2019 F800R die nu verdwijnt heeft een vanafprijs van € 10.800,-

De 2019 F850GS die wij in langeduur hebben heeft een vanafprijs van € 14.450,-

De 2019 S1000XR die nu een upgrade heeft gekregen, heeft een vanafprijs van € 19.000,-

Yamaha Tracer 700

Het recept van de F900XR is natuurlijk niet nieuw. Een meer (sport)toer georiënteerde motorfiets met een tophalf zien we ook al vele jaren bij Yamaha. Tegenwoordig heten die ‘Tracer’ bij het merk met de gekruisde stemvorken. De 700 Tracer bestond al enige jaren, maar voor 2020 krijgt de snuit een update. Geïnspireerd op de R1 voorkant en die van de Téneré. Wij en velen met ons in Milaan vonden dit een zeer geslaagde update. Als je kijkt naar het succes van motoren rond de 700cc of het nu in ‘naked’ vorm of meer aangekleed is met een tophalf, is het niet gek om te bedenken dat de Tracer volgend jaar hoog in de verkoopstatistieken terug te vinden zal zijn.

De looks verraden al dat de Tracer nu voorzien is van LED verlichting. Daarnaast is het crossplane blok verder verfijnd zodat hij alvast aan Euro5 normen voldoet en zou hij meer koppel moeten leveren. Het blok wat overigens ook in A2 versie (dus 35kw) leverbaar is, levert 73pk bij 8.750 tpm en 68 Nm koppel bij 6.500 tpm.

Het zou wel mooi zijn natuurlijk als ze echt op tijd leverbaar zijn. Want precies dat heeft Yamaha in 2019 wel verkopen gekost in de eerste helft van het jaar. De gewilde nieuwe Téneré was pas diep in de zomer leverbaar. Gek genoeg zou precies dat model wel eens een van de grote concurrenten van deze nieuwe Tracer kunnen worden. De Tracer 700 wordt leverbaar in blauw, grijs/blauw en grijs/rood. Leverbaarheid zou einde eerste kwartaal 2020 moeten zijn.

Als indicatie:

De naked 2019 Yamaha MT-07 die hetzelfde blok heeft staat in de prijslijst voor € 7.999,-

De 2019 (de oude dus) Yamaha Tracer 700 staat in de prijslijst voor € 9.799,-

De 2019 Yamaha Ténéré 700 staat in de prijslijst voor € 11.599,-