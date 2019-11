Stekkeren op 2 wielen in 2020

Een weekje na de beurs van Milaan, was er eigenlijk ook elektrisch motornieuws?

Elektrische motorfietsen.. Het blijft vooralsnog een niche terwijl bij de vierwielers van elektrisch niet meer wordt opgekeken. Toch wil ik jullie meenemen door een hoop elektrisch tweewielernieuws dat we na de EICMA in Milaan hebben verzameld. De modellen verschillen van vooruitstrevend met een futuristisch design tot een zo op het eerste oog traditionele motorfiets. Zo knipoogt de nieuwe Energica Eva Ribelle naar mijn idee flink naar de Ducati Streetfighter. In tegenstelling tot de Cake Ösa die meer weg heeft van Black & Decker Workmate met een elektromotor erop geschroefd.

Cake Öse

Deze Workmate op wielen is gebouwd om te profiteren van de alternatieve aandrijflijn. Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit exemplaar gebouwd is op basis van functionaliteit en dat het Zweedse bedrijf aandacht voor design heeft weggelaten. De Öse is een zelfrijdende krachtbron al zie ik de timmerman zijn Makita hier nog niet zo snel op vervoeren en aansluiten.

Opstappen, of instappen, kan vanaf $ 4.500 op de Lite versie zonder accu. Accu’s kosten $2.000 (5,4 pk constant) of $3.000 (9.4 pk constant). De motor zelf heeft een piek van 13,4 pk en zal hiermee geen snelheidsmonster zijn. 120 km bereik met de duurste accu is voldoende voor stadsverkeer.

Energica Eva Ribelle

Laat ik even beginnen met mijn voorliefde voor Italiaanse motoren. Ik ben namelijk verliefd op Ducati’s en MV Agusta’s. Energica is een Italiaanse motorfietsen producent met uitsluitend elektrische motoren. Het design van hun nieuwste telg, de Eva Ribelle, doet mij met zijn buizenframe dan ook denken aan de Ducati streetfighter.

In vergelijking met zijn voorganger heeft de Ribelle een sportievere zithouding. De belangrijkste vernieuwing zit echter onderhuids. Energica heeft een nieuwe batterij waarmee ze de grootste capaciteit (21,5 kWh ) op een productiemotorfiets ter wereld hebben. 180 kilometer rijbereik op de snelweg, 400 kilometer in de stad en gecombineerd 230 kilometer is verrassend.

Connected ride laat heel makkelijk zien hoe ver je nog kunt rijden met de accu, hoe lang de motor nog moet laden en waar je deze laadpalen dan kunt vinden. Binnen 1 uur is de accu volledig opgeladen. Dit maakt de beperkingen van elektrisch rijden gelukkig steeds kleiner.

Kymco RevoNEX

Een jaar geleden presenteerde Kymco het SuperNEX concept. Dit bleek niet alleen een lekkermakertje. De RevoNEX gaat namelijk in 2021 in productie. Kymco richt zich op de traditionele motorrijder en voegt zelfs een versnellingsbak met 6 versnellingen en een koppeling toe. De Active Acoustic Motor moet in combinatie met het geluid van de mechanische transmissie nog meer traditionele beleving toevoegen. Deze naked streetfighter lijkt uit een geheel te bestaan en geeft de motor daarmee een uniek design.

Ondanks dat Kymco de specs nog even voor zichzelf houdt, zijn de prestaties veelbelovend. Aan de 205 km/u topsnelheid zullen we op de Nederlandse snelwegen helaas niet veel meer hebben. De Öhlins ophanging zal de RevoNEX dan weer lekker over de landweggetjes laten sturen. Snel even optrekken met Launch Control en met Brembo’s tot stilstand komen. Verder is al bekend dat rijmodi aan te passen zijn. Helaas is over de laadtijd en het bereik ook nog niks concreets te melden.

Verge TS

Wat meteen opvalt is dat deze motor een wiel heeft zonder naaf. De elektromotor gebruikt geen as of riem maar juist het wiel als belangrijkste draaiende onderdeel. Het design wordt hiermee verbluffend, evenals het prijskaartje. Deze motor heeft een prijs van € 24.990 en als je er eentje wilt bemachtigen in 2020 moet je een bedrag van € 2.000 voorschieten voor inschrijving.

Ook deze motorfiets is voorzien van Öhlins ophanging en Brembo remmen. Deze moeten de versnelling van de 107 paardenkrachten (en vooral de kilo’s van al die accu’s) weten af te remmen. De motor beschikt over een snellader en met het accupakket kun je 200 snelwegkilometers, of 300 stadskilometers maken. Verdere specificaties zijn helaas nog niet bekend. Inschrijven doe je dus op basis van weinig informatie.

Vins EV-01

Vins is een producent die 2 takt sportmotoren bouwt. Of zij de elektrische markt zijn toegetreden vanwege het milieu is dan ook maar de vraag. Hun 170 kg wegende EV-01 laat zien waar ze in de toekomst heen willen. De motor heeft een strak design en het neusje doet mij zelfs een beetje denken aan de Yamaha R1. De EV-01 is uitgerust met een app gestuurd systeem waarmee je rijmodi, vermogen en andere instellingen kunt aanpassen.

De motor en batterij zijn geleend van de Zero SR dat package is goed voor 70 pk. Door motor en batterij te lenen kan Vins zich richten op de rest van de motor. Het carbon monoframe, de carbon achterbrug en vork zullen de motor, in tegenstelling tot de Zero, niet goedkoop maken. Wel zorgt dit natuurlijk voor de gewichtsbesparing wat ervoor zorgt dat de fiets een stukje fijner te besturen is.

Keuze

Ik zelf ben verknocht aan mijn 2 cilinder Panigale. Mocht ik toch wat anders willen en voor elektrisch gaan ging ik voor de Energica Eva Ribelle vanwege zijn design en nog veel belangrijker, het rijbereik. Een heerlijk zondags tourritje moet met die 230 gecombineerde kilometers prima haalbaar zijn. De Kymco maakt mij toch wat huiverig met zijn versnellingsbak en geluidssysteem, wellicht dat deze huivering weg valt zodra je hiermee rijdt.

Wat zou jullie keuze zijn?