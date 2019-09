Autoblog Gemist: de 5 video’s van deze week

Ontbijtje met koffie in de aanslag? Dit zijn onze 5 video's van deze week.

Maandag 16 september – Porsche 992 Carrera rijtest

Is de 911 Carrera zonder S eigenlijk voldoende? Je leest de rijtest HIER en checkt de video hieronder.



Dinsdag 17 september – BMW M135i 2 jaar in het bezit

Wouter heeft de BMW M135i ruim twee jaar in zijn bezit. Wat heeft dat tot nu toe gekost? Je ziet het in onderstaande video.



Donderdag 19 september – Aankoopadvies: atmosferische hot hatch

Wat zijn leuke, relatief moderne, hot hatches ZONDER een turbo? Casper en Wouter gingen de uitdaging aan en kwamen met de volgende kandidaten op de proppen.



Vrijdag 20 september – Audi RS 5 Sportback opties

Een Audi RS 5 Sportback aankleden loopt lekker in de prijzen in Nederland. Daar is dit exemplaar een prima voorbeeld van!



Zaterdag 21 september – Mijn Auto: Citroën AX van 100 euro

Autoblog-lezer Dannique kocht deze Citroën voor slechts 100 euro. Is deze extreem goedkope auto een beetje te behappen? Wouter gaat er een blokje mee om.