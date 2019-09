Kawasaki Ninja 2020 kleuren: 50 shades of Green?

Het is herfst, de blaadjes vallen. Alles kleurt bruin en oranje maar houdt Kawasaki alles groen?

Ieder zijn smaak en jouw smaak kan wel eens bepaald worden door de kleur die bij het merk van jouw keuze hoort. Denk je aan Honda en Suzuki en Yamaha dan zijn er door de historie meerdere uitgesproken clubkleuren geweest. Bij Kawasaki is het gewoon groen! Toch had het bericht over de nieuwe 2020 kleuren voor de Ninja range onze aandacht. Al was het alleen maar om te kijken 1. Of er een andere kleur dan groen bij zit en 2. Welke variatie op groen de designers nu weer hebben verzonnen.

Kawasaki ZX6-R 2020

Ja zowaar, een kleurstelling waar geen spatje groen op te bekennen is. De ZX6-R komt voor 2020 in een zwarte kleurstelling met rode accenten. Die combi zijn we ook bij Yamaha en Suzuki wel eens tegengekomen maar dat mag de pret niet drukken. Daarnaast is er natuurlijk ook een meer sportief geĂŻnspireerde uitvoering die inderdaad richting KRT team livery gaat. Alsof een Kawasaki een nachtje heeft doorgebracht met een slang of is het nou een bijenkorf als je naar het honingraat motief kijkt. Laten we het onderscheidend noemen. Prijs voor de 2020 uitvoeringen is nog niet bekend. De 2019 versie staat voor een kleine 13 duizend euro in de prijslijst

Kawasaki ZX10-R 2020

De ZX10-R en de ZX10-R SE zijn de superbikes van Kawasaki, ondertussen uitgerust met een blok dat een gezonde 203 pk weet uit te braken. Voor 2020 wordt de ZX10-R leverbaar in een groene kleurstelling die erg veel overeenkomsten heeft met de bovengenoemde ZX6-R kleurstelling. Kawasaki noemt dat ook hier een livery die overeen komt met de KRT team kleurstelling (Lime Green / Ebony). De ZX10-R SE is daarnaast nog eens uitgevoerd met semi-actieve vering van Showa en Marchesini velgen en leverbaar in een kleurstelling met zwart, grijs en tadaa! groen..

Kawasaki noemt dit zelf een unieke zelfherstellende lak die kleine krasjes en slijtplekken zelf zou herstellen. Of dit dan betekent dat je straffeloos de grindbak kan doorploegen als je de GT bocht mist moet de toekomst uitwijzen. Het moet gezegd, het ziet er dynamisch uit. We begeven ons op glad ijs als we een mening gaan geven over kleur of design, maar de zwarte kleurstelling van de ZX6-R lijkt ons iets tijdlozer dan de eigentijdse KRT kleurstellingen en de zwart/grijs/groene kleurstelling op deze pagina. Prijzen voor de ZX10-R en SE volgen ook binnenkort. Ter indicatie: 2019 model ZX10-R kost een kleine 21 duizend euro en de 2019 ZX10-R SE zit daar een ruime 5 duizend euro boven.

Of dit al het nieuws is van Kawasaki voor de Ninja ZX6 en ZX10 range? we zullen het over een dikke maand weten als we op de EICMA in Milaan lopen. De ZX6-R 2020 staat in ieder geval vanaf november in de showroom en de ZX10-R vanaf december.