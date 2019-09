Deze Mercedes wielen zijn 22″ groot

Is wel lekker als je een Defender gewend bent.

Bij Project Kahn hebben ze er nog weleens een handje van om agrarisch getinte voertuigen aan te pakken. Hun grootste specialiteit is de Land Rover Defender.

Maar dat is het niet niet het enige. Kahn heeft enorm veel aftermarket spulletjes voor de Jeep Wrangler in huis. En wat te denken van hun visie op de Mercedes-Benz G-Klasse? In dat licht bezien is het niet eens zo vreemd dat ze voor ‘vandaag’ gekozen hebben voor de Mercedes-Benz X-Klasse.

Het is een beetje lastig om de Britse specialist te omvatten. In sommige gevallen doen ze bijzonder gave dingen, de andere keer is het gewoon een tuner als alle andere die net even te ver gaan en te veel geld vragen voor niet altijd even geslaagde modificaties. Maar bij deze Mercedes-Benz moeten we eerlijk zijn: dit is een goed voorbeeld van hoe tuning daadwerkelijk wat kan toevoegen.

Dat komt misschien omdat alles redelijk in toom is gehouden. We beginnen aan de buitenkant. De X-Klasse krijgt een ‘Panamericana’-grille, net zoals alle snelle AMG-modellen tegenwoordig. Het misstaat ‘m niet. De bodykit met dikke voorbumper is eveneens een vooruitgang. Het ziet eruit als iets wat AMG of Brabus ook bedacht zouden kunnen hebben. Zelfs de velgen staan wonderbaarlijk goed, alhoewel ze met 22″ enorm groot zijn. Maar ja, die maat kun je tegenwoordig ook op je nieuwe Defender bij de dealer bestellen.

De meeste vooruitgang is echter geboekt in het interieur. Ja, natuurlijk is het atelier van Kahn op volle toeren wezen draaien. Er is gekozen voor een vrij behoudende combinatie van zwart leer met rode accenten en rode stiksels. Niet alleen de stoelen zijn compleet opnieuw bekleed, ook de deuren zijn in zijn geheel bekleed met nieuw leder. Prijzen zijn niet mals, uiteraard. De conversie kost 27.181 euro voor een X-Klasse op benzine en 31.711 euro voor een dieselgestookte X-Klasse. Dat is de prijs voor enkel de tuning, je zult zélf een X-Klasse moeten meenemen.