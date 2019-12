Autoblog Gemist: de 5 video’s van deze week

We namen afscheid van een duurtester, reden het topmodel van de nieuwe 1 Serie en meer.

Maandag 2 december – BMW M135i xDrive rijtest en video

Weg is het bijzondere recept van de 1-serie. Dat is jammer, maar krijg je er genoeg voor terug? Dat is de hamvraag. Rijtest lezen kan HIER. Video hieronder.



Dinsdag 3 december – Renault Mégane R.S. Trophy afscheid

Aan de duurtestperiode met de Mégane R.S. Trophy is een einde gekomen. In deze video blikken we terug op onze periode met deze hete hatchback met 300 pk!



Donderdag 5 december – Volkswagen Golf 8 rijtest en video

Hoe bouw je het volgende succesnummer? Dat is wat de engineers van Volkswagen zich elke keer moeten afvragen. In acht generaties werd de Golf meer dan 35 miljoen keer verkocht. Rijtest lezen doe je HIER. Video hieronder.



Vrijdag 6 december – Aankoopadvies: Hooniganmobiel voor 17.500 euro

Welk leuk scheurijzer kun je kopen met een budget van ruim 17k? Wouter en Casper kwamen tot de volgende opties.



Zaterdag 7 december – Mijn Auto: Porsche Cayman S (981) van Paul

De Cayman S (981) was de laatste Cayman met een atmosferische zescilinder boxermotor. Een echt hebbedingetje dus. We reden met dit exemplaar van Autoblog-lezer Paul.