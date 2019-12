Kies maar, modern of retro

Twee verschillende motoren in hetzelfde segment en niet alleen door het laklaagje heel modern of toch juist heel retro.

De nieuwe Suzuki V-STROM 1050 en de Triumph Tiger 900 zijn beiden geschikt voor de lange afstanden, hebben een hoop moderne rij-assistentiesystemen en zijn wat kilo’s afgevallen. Iets wat wij in de decembermaand helaas niet kunnen zeggen.

De V-Strom zagen we al in Milaan op de EICMA maar deze week werd de prijs bekendgemaakt en toen het bericht daarvan in de mailbox viel werden we nogmaals herinnerd aan de retro-tastische kleurstellingen waarin hij aangeboden werd. Klassiek suzuki geel met blauwe accenten en natuurlijk die schaamteloze Marlboro livery in wit/rood(tegen oranje aan, als je hem in het echt ziet).

Triumph sloeg volledig de beurs in Italië over met de Tiger 900 en komt precies een maand later met deze ‘upgrade’ ten opzichte van de Tiger 800 die tot nu toe leverbaar was. De Tiger is als je vluchtig kijkt iets meer tegen het ‘functionelere’ ontwerp van de F850GS range van BMW aangekropen zonder zijn eigen gezicht te verliezen.

Overeenkomsten

Wat opvalt is dat zowel de V-STROM als de Tiger een 20 liter tank hebben, dit maakt beide machines bij uitstek geschikt voor een lange reis. Van beide motoren zijn uitgebreidere versies te verkrijgen waardoor je jouw nieuwe motor nog meer kunt aanpassen op een avontuurlijke trip. Zo krijg je met de XT versie van de V-STROM zaken als Cruise Control en Hill-Hold functie, wat ook met dagelijks gebruik aangenaam is. De GT en Rally (Pro) uitvoeringen van de Tiger worden uitgevoerd met onder andere Quick Shifter voor op-en terugschakelen en bochten ABS.

Die Rally versie staat ook hierboven afgebeeld en daarop valt direct het 21 inch voorwiel op in vergelijking met de 19 inch die je altijd voor je hebt op de Suzuki. De niet Rally uitvoeringen van de Tiger gaan overigens ook met een 19 inch voorwiel op stap. Direct lijkt de Tiger in Rally uitvoering dus iets meer in lijn met de F850GS bijvoorbeeld en geschikt(er) voor de ongebaande paden.

Beide merken hebben ook niet stil gestaan op het gebied van frames. Gewichtsbesparing zorgt doorgaans voor een betere wendbaarheid van de motor. Suzuki heeft de V-STROM voorzien van een aluminium frame en Triumph heeft aan het buizenframe een afneembaar subframe toegevoegd. Handig als je op je snufferd gaat tijdens een rondje offroad, het kromme subframe kan vervangen worden. De blokken van de motoren zijn gebouwd voor een stukje karakter, al krijgen ze dat ieder op hun eigen manier.

Retro Suzuki

Suzuki pakt nog een V-Twin blok uit het schap. V-twins dat is bij Suzuki een heel apart hoofdstuk. Van ‘laffe’ cruiserblokken in naked bikes (VX800) tot oersterke 1000cc’s die je niet alleen terug kon vinden in de endurance racerij in de TL1000r’en maar ook bij Italianen als de Cagiva (V)-Raptor en allroads als de Cagiva Navigator.

Het motorkarakter is uitermate geschikt voor een Allroad met zijn koppel. De V-Twin is met zijn 1.037 cc goed voor 107,6 pk. Suzuki werkt bij de V-STROM nog met een LCD scherm, wat achterhaalt, maar wel voorzien van alle informatie als Traction Control, S-DMS (rijmodi) en ABS.

Ga je voor het topmodel, de XT, krijg je Cruise Control, het Motion Track Brake-systeem en Combined Brake-Systeem, de eerder genoemde Hill-Hold Control, Slope Dependent Control en Load Dependent Control. Met de XT krijg je ook een middenbok, verstelbare ruit, LED-richtingaanwijzers en een in hoogte verstelbaar zadel.

Standaard zit er ook al een hoop op de V-STROM 1050. Zo krijg je een pakket met intelligente assistentiesystemen (S.I.R.S) als elektronische gasbediening, Traction Control, Suzuki Drive Mode Selector, Suzuki Easy Start-systeem en Low RPM Assist. De Low RPM assist zal ervoor zorgen dat de Twin makkelijk te rijden blijft.

Functionele Triumph

Triumph heeft de ontstekingsvolgorde van het driecilinderblok van de nieuwe Tiger 900 (gegroeid naar 888 cc) veranderd naar 1-3-2 wat volgens het merk moet zorgen voor meer karakter in de blokbeleving. Compleet anders dan zijn voorganger de Tiger 800 dus en met meer vermogen (95,2 pk).

Standaard heeft de Triumph Tiger 900 een verstelbare zadelhoogte van 20 mm, Brembo Stylema remklauwen met 4 zuigers, volledige LED-verlichting en een opbergvak met oplaadpunt voor de mobiele telefoon. Leuk om te weten over de Stylema klauwen is dat deze compact zijn vormgegeven. Hierdoor hoeft er in minder volume remvloeistof te komen waardoor de klauwen een directere remreactie hebben.

Triumph gaat voor meerdere uitvoeringen, ieder afgestemd op een specifieke rijder. Ga je voor meer dan standaard krijg je een 7 inch TFT scherm, geoptimaliseerde bochten ABS en Traction Control welke gestuurd worden door een geavanceerd meetsysteem.

– De Rally en Rally Pro uitvoeringen zijn voor de off-road rijder geschikt door zijn comfort en kunde.

– De GT en GT Pro zijn geschikt voor lange reizen. De Pro komt zelfs met elektronische vering die op 9 manieren is af te stellen.

Kenmerkend voor de verschillende uitvoeringen zijn de bijpassende ophanging en vering en de rijmodi die bij het type motor passen. De Pro uitvoeringen zijn voorzien van het My Triumph connectiviteitssysteem, Shift assist en een quickshifter voor op-en terugschakelen.

Ook aan de kleintjes is gedacht middels de GT Low Ride Height- versie welke 5 cm lager is door andere vering en een ander zadel.

Prijzen

De nieuwe Suzuki V-STROM 1050 kost 13.999 euro en daarvoor krijg je veel opties als standaard.

– Glass Sparkle Black

– Glass Sparkle Black / Pearl Brilliant White

– Glass Sparkle Black / Solid Iron Gray.

Ga je voor de uitgebreidere XT betaal je 15.499 euro en kun je uit meerdere kleurtjes kiezen:

– Champion Yellow No.2 (Lekker retro, matcht met de rechthoekige koplamp)

– Brilliant White / Glass Blaze Orange

– Glass Sparkle Black.

De Triumph Tiger 900 is aan te schaffen voor een bedrag van 13.600 euro. De prijzen voor de Rally (pro) en GT (pro) worden later bekend gemaakt. De standaard kleur voor de Tiger 900 is Pure White.

De Rally (Pro) is ook verkrijgbaar in de kleuren Matt Khaki of Sapphire Black, met wit frame geïnspireerd op de ‘Tiger Tramontana’ rally bike. De GT (Pro) is er naast Pure White ook in het Korosi Red en Sapphire Black.

Totaal verschillende motorfietsen als je kijkt naar de uitstraling. Tenzij je de V-Strom ook gewoon in anoniemer zwart kiest. Maar daarnaast hebben ze door de twee verschillende motorconcepten ook vanzelfsprekend een ander rijkarakter. Dat zal meespelen in je keuze. Maar van welke van deze twee word jij het meest hebberig? Durf jij nieuw in een retro jasje te stoppen met het Champion Yellow No.2 van Suzuki?