Autoblog Gemist: de 5 video’s van deze week

Rijden met een Mercedes, afscheid van een BMW motorfiets en een video met de Lamborghini Huracán EVO.

Maandag 9 december – Mercedes GLE 450: rijtest en video

Groot, ruim en geen moeite doen om sportief te zijn. Is de Mercedes GLE 450 een SUV zoals een SUV hoort te zijn? We maakten een rijtest en video.



Dinsdag 10 december – BMW F 850 GS Duurtest: Afscheid

We hadden de afgelopen periode ook een duurtester met twee wielen op de redactie. Dat was deze BMW F 850 GS. We blikken terug en Wouter leert nog wat bij ook..



Donderdag 12 december – Aankoopadvies: niet Duits premium voor 50.000 euro

Met een budget van 50.000 euro een aantal gave bakken uitkiezen en het mag NIET Duits zijn. Wouter en Casper kwamen met de volgende opties.



Vrijdag 13 december – 5x k*t en 5x top van de Lamborghini Huracán EVO

Een supercar is gaaf om te zien, maar kent ook nadelen. Wouter laat je in deze video de voor- en nadelen zien van de Lamborghini Huracán EVO



Zaterdag 14 december – Mijn Auto: Volkswagen Up! GTI van Mick

Dit is de Up! van Mick. Geen standaard Upje zoals je ze overal ziet, maar een leuke GTI!