“Afgefikte BMW X5 hybride was aangestoken”

Geen brandschandaal voor Beieren?

Er zijn veel BMW’s op deze planeet. Dat kun je op meerdere manieren interpreteren, maar het is een feit dat veel mensen vallen voor een auto met twee grilles op de neus. Bij auto’s geldt toch een beetje “waar rook is, is vuur”. In dit geval letterlijk. Auto’s an sich willen nog wel eens in brand vliegen en aangezien er best wat BMW’s zijn, kun je zelfs onderscheid maken tussen wat voor brandjes dat zijn. Spontane brandjes, aangestoken brandjes vanwege tuig, aangestoken brandjes vanwege tuig verwende nesten die aandacht willen, en drie recente vuurvertoningen die even interessant zijn. Voor het feit dat ze alle drie in de regio Benelux plaatsvonden, en alle drie de gevallen het een hybride (of elektrische) BMW betrof. In twee dealers in Nederland gingen namelijk een i8 en i3 ‘spontaan’ in lichterlaaie, met als resultaat dat elke li-ion batterij één voor één op ploffen stond. De truc is om de auto dan in een container met water te dompelen.

Er is dus sprake van een patroon. Want vorige maand ging het weer mis in de Benelux. Dit keer was België aan de beurt en ging het niet om een dealer, maar om een vers uitgeleverde klantenauto. Een BMW X5 xDrive45e, één van de eerste in het land, werd als een karkas afgevoerd van de parkeerplaats waar hij – naar verluidt spontaan – in de fik vloog. Een domper en ook iets wat BMW wél serieus neemt. Bij datzelfde artikel staat een reactie van een Autobloglezer die zelf ook in België een xDrive45e in bestelling heeft staan. De levering werd vertraagd totdat vastgesteld kon worden dat niet elke hybride-BMW last heeft van dit probleem.

Dat verhaal krijgt nu een update van BMW zelf. Die konden ten tijde van het artikel vorige maand nog geen update geven, nu worden de bevindingen van het Beierse merk gedeeld op Bimmerpost. In het draadje staan ook reacties van de eigenaar van de uitgebrande BMW X5. Ook is er nu reactie van de BMW-experts die de X5 hebben geanalyseerd. Gebruiker (en dus eigenaar) FilipVDA deelt de informatie.

Het hoge bezoek waren twee BMW-experts uit Duitsland, twee experts uit België en een verzekeringsagent van Filip. Niet alleen het verhaal, maar ook de filmpjes op sociale media zijn gebruikt om een beeld te krijgen van de vuurzee. Daarna is er een ‘autopsie’ gedaan met het wrak van de X5. De uitkomst van het gesprek is dat BMW niet uitsluit, dan wel vermoedt, dat er sprake is van brandstichting.

At the end of the they – by exclusion of what not could be the source – assume that the car was put on fire with bad intensions.

Wij van WC Eend willen natuurlijk niet dat WC Eend slecht is voor je toiletpot. Uiteraard gaat BMW er daarom alles aan doen om niet vast te stellen dat hun lithium-ion batterijen zonder reden in brand vliegen. Je zou zeggen dat het nu zaak is om de grapjas die een lucifer onder de X5 legde op te sporen via eventuele camerabeelden, dan weet je het zeker. Naar Filip’s zeggen regelt de verzekering een volledige compensatie voor de afgebrande X5, het zal voor hem dus zo ongeveer met een sisser aflopen. Omringende auto’s die ook verwoest zijn door brandschade hebben minder geluk. Nu worden alle bewijsstukken nogmaals geanalyseerd door een opsporingsteam.

Mocht het nou serieus brandstichting zijn, dan kan BMW in ieder geval weer hybrides slijten. Het zou wel lullig zijn dat je ‘eindelijk’ brood ziet in PHEV’s, om ze vervolgens allemaal binnenshuis te moeten houden vanwege brandgevaar. Ook Autobloglezer Wouter (en dus niet Autoblogpresentator), tevens de tipgever, heeft ondertussen zijn X5 xDrive45e in ontvangst mogen nemen. In België mag men dus gewoon weer hybride X5’en de dealer uit laten rollen.