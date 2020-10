Dit had de vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross moeten zijn - Autoblog.nl

Tussen ‘had moeten zijn’ en tussen ‘wat het is geworden’, zit een verschil. Vraag maar aan mijn ouders. Of aan eigenaren van de vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross.

“Je moet met je tijd mee gaan”, “Blijf niet zo hangen in het verleden” en “Je verandert er toch niets aan”. Nee, dit zijn niet uitspraken de relatietherapeute tegen ondergetekende bezigde. Het is het moment dat je als petrolhead het er heel erg lastig mee hebt dat een oude naam voor iets nieuws gebruikt wordt. Met deze vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross moesten we daar wederom aan denken

De Mitsubishi Eclipse was namelijk een episch leuke coupé in de jaren ’90. Zie het een beetje als de Calibra van Mitsubishi. Het zag er goed uit, de auto was zeer goed te tunen en de prijs was goed te behappen. Tegenwoordig is de Mitsubishi Eclipse een crossover (collega @RubenPriest vindt het niets), vandaar de toevoeging Cross. Mitsubishi is overigens niet de enige die doet. De Ford Puma is ook geen leuke coupé meer, bijvoorbeeld.

Vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross

Aan de ene kant is het een hard gelag, maar voor Mitsubishi is deze auto een lichtpuntje in een donkere tijd. De vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross moet voor nog licht gaan zorgen. Het gaat namelijk niet al te best met het merk van De Gestaalde Perfectie.

De neus van de vernieuwde Mitsubishi is strakgetrokken. Er is wat meer chroom, de mistlampen zijn groter en de voorbumper is stoerder dan voorheen. De koplampen zijn nu juist iets platter. Eerlijk is eerlijk, het ziet er best geslaagd uit.

Achterzijde

De grootste veranderingen zien we aan de achterzijde, helaas. We zeggen helaas, want de venieuwde Mitsubishi Eclipse Cross heeft een generieker ogende achterzijde gekregen. Weet je nog hoe het pre-facelift model eruit zag? Die had aan elkaar geplaatste achterlichten en een extra ruitje á la Mercedes CLC. En nu? Ja, dit:

Interieur vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross

In het interieur is er minder gebeurd. Sterker nog, het lijkt grotendeels hetzelfde te zijn. Het infotainmentsysteem is compleet nieuw! We hebben wat te vertellen over het bedieningspaneeltje naast de pookknop. Die is er namelijk niet meer! Bij deze zijn jullie geïnformeerd.

PHEV!

In motorisch opzicht is er nog niet veel nieuws te melden. De 1.5 MIVEC Turbo maakt wederom zijn opwachting. Belangrijker nieuws is echter de komst van de Eclipse Cross PHEV. Deze is in technisch opzicht gelieerd aan de Outlander PHEV. In Japan rijdt deze versie sinds kort rond. Grote kans dat ‘ie ook naar Europa komt.

Omdat we van de Europese vernieuwde Eclipse Cross slechts 5 foto’s hebben gekregen, doen we de platen van de Japanse Eclipse Cross erbij. Voor de duidelijkheid: de witte Eclipse is de Japanse PHEV, de rode Eclipse Cross is die wij gaan krijgen en de groene bovenaan is waar je aan denkt bij de naam Eclipse.