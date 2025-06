Oh mijn hemel. Het wordt weer een ENORME chaos op de weg

Zeiden we daar ‘een ENORME chaos op de weg’? Ja hè? Klopt, omdat het ook een een ENORME chaos op de weg gaat worden…

Jullie kleinkinderen zullen nog vragen: Opa (m/v/x), wat deed u op 17 juni 2025? En jij zal dan zeggen ‘nou kleine, opa (m/v/x) stond in de monsterfile des doods die ons land platlegde”’ Want de kans dat het een enorme chaos op de weg gaat worden is levensgroot.

Waarom, zul je denken? Nou, er komt weer een treinstaking. De NS gooit de handdoek in de ring, de machinisten parkeren hun pet, en heel Noord-, Oost- en Flevoland mag het lekker zelf uitzoeken. Treinen? Die rijden niet. Helemaal niks. Nada. Kapot. In elk geval ga je vergeefs op zoek naar treinen in Noord-Holland, Gelderland en een groot deel van Overijssel.

En dat betekent maar één ding: iedereen met een B‑rijbewijs en vier wielen gaat morgen het asfalt op. Of dat nou een Aygo is of een oude Transit met meer roest dan lak – alles wat beweegt, wordt de weg op gegooid. Succes.

Het wordt weer een ENORME chaos op de weg

De A1 wordt een glijbaan van frustratie. De A28? Een parkeerplaats met uitzicht op je eigen zweet. De A6? Eén grote bumperkusparty tussen Lelystad en Almere. En die paar mensen die nog proberen via een of ander idyllisch B-weggetje te forenzen? Vergeet het. Zelfs boer Jan zit daar morgen met z’n trekker in de file, op weg naar z’n neef in Almelo.

En Schiphol? Haha. De NS zegt heel cool “We rijden nog vier sprinters per uur van Amsterdam naar Hoofddorp.” Dat klinkt als iets moois, tot je je bedenkt dat er normaal vijftien treinen per minuut vertrekken vanaf dat station. Verwacht een ENORME chaos in de vertrekhal, huilende toeristen bij de Burger King en taxi’s die een derde hypotheek vragen voor een ritje naar Amstelveen.

Ook de internationale reiziger is het haasje. Wil je morgen met de trein naar Parijs? Veel plezier. Je Eurostar-ticket is ineens minder waard dan een verlopen spaarkaart van de Shell. En de ICE naar Frankfurt? Die rijdt alleen nog in je dromen. Hadde we de woorden ‘ENORME chaos’ al gebruikt vandaag?

Het OV is sowieso een soort Russische roulette. De bussen zitten straks zo vol dat mensen zich moeten vastklampen aan het bagagerek als een stel dronken festivalgangers. Connexxion hoopt dat je “je rit reserveert”. Dan is er gegarandeerd ruimte voor jouw bips om van A naar B te worden gebracht. Zeggen ze. Mar weten wel beter. Enorme chaos op de busstations, let maar op.

En wat doet de NS ondertussen? Die geeft je welgeteld €25 vergoeding als je “alternatief vervoer” regelt. Dat is net genoeg voor anderhalve liter benzine, of een halve taxi naar het einde van je oprit.

Kortom: bereid je voor op de moeder aller files. Zet je koffie extra sterk, draai je stoelverwarming op standje inferno, en trap jezelf mentaal alvast in zen-modus. Want morgen wordt het oorlog. Op vier wielen. CHAOS!!!!