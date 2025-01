Beschonken bestuurder wint rechtszaak over afgepakt rijbewijs

Het rijbewijs was onterecht afgepakt, aldus de rechter.

In principe is het heel simpel: zit je met meer dan 1,3 promille alcohol in je bloed achter het stuur dan mag je je rijbewijs inleveren. Toch is een automobilist die een teveel gezopen had succesvol in beroep gegaan tegen het afpakken van zijn rijbewijs.

De politie had de man zien staan terwijl hij ’s avonds laat met zijn alarmlichten stilstond vlakbij een kruispunt in Den Haag. Hij was op dat moment dus niet aan het rijden, maar hij stond wel stil op de rijbaan.

Omdat de auto in de weg stond, sommeerde de politie via de luidspreker om aan de kant te gaan. De auto bleef in eerste instantie staan, maar na een tweede bevel reed de auto 10 á 15 meter naar achteren. De politie vertrouwde het niet en besloot poolshoogte te nemen. Uit een blaastest bleek dat de man 1,93 promille in zijn bloed had.

De politie gaf een en ander door aan het CBR, die vervolgens het rijbewijs introk van de beste man. Die was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. En daar kreeg hij nog gelijk ook.

Het punt was dat de man de auto verplaatste op bevel van de politie. Hij was natuurlijk niet op magische wijze opeens in met zijn auto op de weg gekomen, maar dat is kennelijk niet relevant. De rechter oordeelt dat de man niet strafbaar is en dat het rijbewijs onterecht is afgepakt.

Het CBR moet nu dus het rijbewijs weer teruggeven en daarnaast €3.095 aan proceskosten betalen. Of ze eventueel in beroep gaan is nog niet bekend.

Via: AD