Autoblog Podcast #14: Mercedes-AMG C63 te duur + Verstappen ontduikt belasting

Een nieuwe Autoblog podcast, nummer 14!

In deze Autoblog Podcast bespreken Wouter en Nicolas onder andere de nieuwe Mercedes-AMG C63. Is de Duitse powersedan te duur? Daarnaast komt Max Verstappen uiteraard aan bod. Ontwijkt de Nederlander belasting door in Monaco te wonen, of valt dat wel mee?

Naast het nieuws bespreekt het olijke duo occasions, Het Geluid en natuurlijk De Reactie van de Week! Dit en meer in Autoblog podcast 14.

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.