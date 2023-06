Günther Steiner in opspraak vanwege boude uitspraken

Günther Steiner, de ster van Drive to Survive, heeft wat kritiek geuit op de FIA. Zijn uitspraken leveren hem nu problemen op.

Günther Steiner is een teambaas van een kneuzenteam in de Formule 1. Dat is op zich niks om je voor te schamen. Velen dromen ervan überhaupt in de koningsklasse te werken, laat staan als head honcho. Maar ja, als voorman van een team dat vaker niet dan wel punten scoort, sta je niet per se in de spotlights. Lewis Hamilton wist enige tijd geleden niet eens wie bijvoorbeeld Franz Tost was. Dit terwijl de beste man bij Toro Rosso en Alpha Tauri een van de langst zittende teambazen in de F1 ooit is.

Voor Steiner is er echter veel veranderd na zijn optredens in Drive to Survive. De kleurrijke Italiaan kwam zeker in de eerste seizoenen veelvuldig in beeld. Ook al omdat de grotere teams aanvankelijk niet zoveel trek hadden in de Netflix-show. Steiner pakte zijn kans, om het zo maar te zeggen. Door zijn vele scheldpartijen en akkefietjes met Magnussen, Grosjean, Mazepin en Schumacher werd hij een icoon op het internet.

Je zou kunnen zeggen dat Günther er, zoals Wim Kieft zou zeggen, iets te veel in is gaan geloven. De beste man heeft nu ook een boek, waarin hij niet zo netjes afrekent met Mick Schumacher. Dat haalde hem reeds de woede van Ralf Schumacher op de hals. Maar nu heeft Günther ook de FIA achter zich aan.

Bij de Grand Prix van Monaco zou de teambaas namelijk artikels 12.2.1.c, 12.2.1.f en 12.2.1.k van de FIA International Sporting Code mogelijk overtreden hebben. Deze hebben te maken met valse aantijgingen doen en de sport in diskrediet brengen. Een serieuze kwestie dus. Hoewel Günther gewoon zal zeggen dat hij eerlijk zijn mening heeft gegeven. Zodoende is het altijd belangrijk om te kijken wat nu echt de feiten zijn.

In dit geval heeft Steiner gezegd dat de straf die Hülkenberg kreeg voor een touché met Sargeant in de eerste ronde belachelijk was. Tevens zou hij gezegd hebben dat de stewards een stel amateurs zijn en dat het tijd wordt dat professionals de beslissingen nemen. Mjah…Niet echt een leuke uitspraak wellicht, maar ook niet schokkend, gezien het gebeuren op de baan.

De FIA roept Günther echter op het matje om zich te veroorloven. Saillant detail is dat een van de stewards die betrokken was bij de race in Monaco, ook dit weekend weer dienst doet. Hij mag echter niet oordelen over de kwestie. Een grondbeginsel van elke ordentelijke klachtbehandeling is immers dat degene die erover gaat niet betrokken is bij de kwestie. Dat weet iedereen, behalve de RUG.

We gaan afwachten wat ervan komt. Waarschijnlijk een waarschuwinkje of een boete. We kunnen ons niet voorstellen dat Foksmash een echte straf krijgt hiervoor.