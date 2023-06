Prijs Mercedes C63 AMG bekend: is ‘ie eindelijk goedkoop?

De prijs van de Mercedes-AMG C63 kunnen we met je delen. Wat betaal je voor zo’n 680 pk sterke D-segmentauto?

Weinig auto’s hebben de gemoederen zo bezig gehouden als de nieuwe Mercedes-AMG C63. Oud AMG-baas Tobias Moers vond het veel te vroeg voor een viercilinder en schijnt daardoor vertrokken te zijn van AMG naar Aston Martin (waar hij ook alweer weg is).

Ook voor de liefhebber en de rondjesrijder in Rotterdam (komen we zo nog even op terug) is de nieuwe C63 eventjes wennen. Die enorm vocale en aanwezige V8 heeft namelijk het veld moeten ruimen voor een 2.0 viercilinder met elektromotoren.

Prijs Mercedes C63 AMG

Niet getreurd, die 2.0 is in zijn eentje al goed voor 476 pk, net zoveel als de standaard C63 met 4.0 V8 leverde. En dan zijn er ook nog elektromotoren die zorgen voor een systeemvermogen van 680 pk. Nog een fijne bijkomstigheid: de CO2-uitstoot is op deze wijze een stuk lager en daardoor (hopen wij) op een lagere vanafprijs. Is dat ook gelukt?

Nou, niet helemaal. Het is namelijk een bijzonder prijzige auto geworden. De prijs van de Mercedes-AMG C63 limousine is € 147.834 en de Estate kost € 149.286. Nu moeten we erbij aantekenen dat alles duurder is geworden in deze klasse. Maar voor een Mercedes betaal je nu ietsje meer dan bij de concurrentie. Helemaal als een verrassing kan dat niet zijn gekomen. De Mercedes-AMG C43 kost tegenwoordig ook al 114.013 euro.

Prijzen concurrentie voor de Mercedes-AMG C63 sedan

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | € 130.332

Audi RS5 Sportback | € 142.851

BMW M3 Competition xDrive | € 143.776

Mercedes-AMG C63 AMG 4Matic | € 147.834

Prijs concurrentie voor de Mercedes-AMG C63 Estate:

Audi RS4 Avant | € 140.464

BMW M3 Touring Competition xDrive | € 145.845

Mercedes-AMG C63 AMG 4Matic Estate | € 149.286

We hadden gehoopt op een iets lagere vanafprijs. De CO2-uitstoot van de C63 (156 gram per km) is aanzienlijk lager dan de C43 AMG (201 gram per km). Bij die laatste is de vanafprijs dus enigszins te rechtvaardigen door de hoge BPM. In Duitsland kost de C63 AMG 114.887,96 euro.

Als we bij de Duitse prijs van 114.887,96 de BPM en wat extra BTW optellen komen we op een mille of 130. We hebben even aan de importeur gevraagd hoe de vork in de steel zit en we hebben een antwoord voor je! De nettoprijs in Nederland is 101.200 euro. Vervolgens is er 21% btw: 21.252 euro en vervolgens toch nog een sloot aan BPM: 24.082 euro. Vervolgens is er ook nog 1.300 euro aan rijklaarmaakkosten.

De lagere prijs in Duitsland komt door (uiteraard) het ontbreken van BPM. Dat niet alleen, de BTW is 19% in Nederland en in Duitsland 21%. Bij dit soort bedragen tikt dat wel aan. Een ander ding: in Nederland is de nettoprijs hoger, evenals de standaarduitrusting. Zo hoef je hier niet bij te betalen voor metallic lak.

Keurige hybride

Aan de andere kant, de C63 is standaard erg compleet uitgerust, je krijgt wel meteen even 680 pk mee (toch minimaal 170 pk meer dan de concurrentie) en vierwielaandrijving is altijd aanwezig. Plus het feit dat je een keurige hybride rijdt, natuurlijk. Maar ergens hebben we het gevoel dat ‘ie toch veel te duur is.

Als je een viercilinder hybride rijdt, wil je daar financieel ook een beetje de vruchten van plukken. Ergens verdwijnen die bespaarde euro’s in de Bermudadriehoek van de configurator.

