Autoblog Podcast #65: nieuwe X3 + knoppen in auto

De vierde generatie BMW X3 is voorgesteld en Wouter vindt hem wel te pruimen.

Daarnaast doet de RDW onderzoek naar de terugkeer van knoppen in de auto. Ook in deze aflevering: de wegenbelasting voor PHEVs gaat toch niet omhoog, de eerste elektrische Ferrari wordt peperduur én de Tesla Roadster kan vliegen. Dit en meer in Autoblog Podcast 65!

00:00 Intro

02:02 De week van Wouter en Nicolas

09:05 Het allerheetste Autoblog nieuws

09:20 De nieuwe BMW X3

16:35 Meer pk’s Alfa Romeo Junior

20:33 Ferrari stopt aanbieden navigatiesysteem

23:42 Wegenbelasting PHEV toch niet omhoog

25:55 Fisker faillet

31:05 China wil importtarieven op EU auto’s

34:24 Onderzoek naar knoppen in de auto

39:55 Elektrische Ferrari

41:25 Pimp my Ride komt terug

45:17 Citroën C3 Aircross

45:24 Te weinig laadpalen in parkeergarages

46:00 Audi RS e-tron GT Performance

47:10 Tesla Roadster kan vliegen

48:00 Formule 1

51:14 Occasions

57:25 Het Geluid

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.