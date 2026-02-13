Autoblog Podcast #S2E04: RIP Alpina? + elektrische Ferrari

In Autoblog Podcast seizoen 2, aflevering 4 gaat het van Renault-retro tot elektrische Ferrari’s en alles daartussen.

Zoals altijd begint het met de weken van Wouter en Nicolas. Automatisch inparkeren blijkt nog steeds een soort loterij (lantarenpalen zijn geen vrienden), er wordt hybride gereden voor twee euro per volle accu en Wouter test een 992.2 911 Turbo die zó snel is dat hij bijna saai wordt. Bijna.

Het duo bespreekt het nieuwe Alpina onder de vleugels van BMW en ook komt de elektrische Ferrari ter sprake. Dit en meer in deze nieuwe aflevering!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.





